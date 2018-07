Pensioni | Quota 41 | ecco chi ne ha già diritto

Pensioni 2019 - 3 ipotesi : quota 100 flessibile - bonus e uscita a 42 anni di contributi : Cantiere aperto sulla riforma delle Pensioni per il 2019: i ministeri del Lavoro e dell'Economia e di Palazzo Chigi starebbero aprendo all'ipotesi di puntare sulla quota 42 per i lavoratori precoci, alle uscite con quota 100 rese più flessibili e alla reintroduzione del bonus per chi dovesse rimanere a lavorare pur avendo maturato i requisiti per la pensione. A darne notizia è Il Sole 24 Ore di oggi che anticipa le attivita' autunnali alle quali ...