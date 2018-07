Pensioni | Quota 100 non basta | i sindacati pronti a riaprire il tavolo

Blastingnews

: Si parla tanto di Quota 41...ma chi può già averla? - MaggioliEditore : Si parla tanto di Quota 41...ma chi può già averla? - zazoomblog : Pensioni Tito Boeri torna su quota 100 e 41: Insostenibili - #Pensioni #Boeri #torna #quota - zazoomblog : Pensioni Quota 41: ecco chi ne ha già diritto - #Pensioni #Quota #diritto -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Il Segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli è pronto ailcon Cisl e Uil al fine di sottoporre al nuovo esecutivo la piattaforma unitaria stipulata l'anno scorso. Per il sindacalista, infatti, i meccanismi di100 e41 sono stati frutti di tante parole che finora non hanno portato a fatti concreti.100 e41 nonno Per superare l'intero impianto della precedente Riforma Fornero, lo stesso Ghiselli starebbe pensando di sottoporre al nuovo Governo Conte le proposte contenute nella piattaforma unitaria stipulata con le altre parti sociali. "Per cambiare le cose nonparlare di41 e di100, tanto più con tutti quei vincoli, che, di fatto, non costituiscono una risposta", ha affermato il sindacalista intervenuto su "Radio Articolo1". È questo il motivo che induce iuntecnico per avviare una ...