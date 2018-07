Pensionata consegna una busta da mille euro in questura

ilgiornale

: #Vicenza Pensionata trova mille euro e li consegna alla polizia - GiornaleVicenza : #Vicenza Pensionata trova mille euro e li consegna alla polizia -

(Di venerdì 20 luglio 2018), questo quanto rinvenuto da unavicentina che si trovava a camminare in strada e che ha successivamente portato lasenza intestazione inUna prova di onestà che non ci si aspetta al giorno d'oggi, quella di un'anziana vicentina che stava camminando tra via Legione Antonini e via Battaglione Framarin. La donna è incappata in unabianca, senza intestazione né indirizzo e, dopo averla aperta, ha scoperto che laconteneva oltredi banconote. Non ci ha pensato due volte: si è diretta immediatamente nella vicinae ha restituito laalla polizia, chiedendo che fosse fatta luce sul proprietario. La donna ha fatto sapere che non appena ha trovato laa terra si è immediatamente immedesimata nella persona che l'ha smarrita e ha dunque rito ciò che non era suo.Ora lasi sta impegnando per ritrovare la ...