Pedoni | occhio alle regole Per sosta in gruppo sui marciapiedi multe fino a 100 euro

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sono tante leche gli automobilisti sono chiamati a rispettare per non incorrere in spiacevoli sanzioni. Tuttavia, anche isono chiamati a rispettare una serie di norme comportamentali, dmodalità di corretto attraversamento della carreggiata al divieto dire insui: lo stabilisce l’articolo 190 del Codice della Strada e per chi sgarra ci sonoa 100da pagare. La legge afferma che “idevono circolare sui, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione”. Non solo, “fuori dai centri abitati ihanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei ...