Pd | Grasso | mi opporrò a decreto | Bonifazi scarica su altri malagestione

(Di venerdì 20 luglio 2018) Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Non ho ancora ricevuto alcuna notifica diingiuntivo, quindi non so su quali base possa essere stata emessa. Di certo c’è che nessuno mi ha mai chiesto una determinata cifra mensile nel corso di tutta la scorsa legislatura, e da presidente del Senato, come so essere norma, non ho ritenuto di finanziare alcuna attività politica, oltre ad aver rinunciato, tra le altre, alla parte di indennità che viene solitamente utilizzata per finanziare i partiti”. Lo dichiara Pietroin una nota. “Dopo aver chiesto via mail più di un mese fa un incontro cone i rispettivi legali, ho rinnovato la richiesta direttamente a lui due giorni fa per dimostrare, carte alla mano, le mie ragioni ed evitare il contenzioso. Evidentemente il tesoriere del Pd – che ha svuotato le casse con la scriteriata campagna ...