Pazienti Ospedale Bambino Gesù in mare aperto a bordo di Nave Italia

Ospedale Bambino Gesù : Pazienti in mare aperto a bordo di Nave Italia : Roma – Tre nuove spedizioni sul brigantino a vela più grande del mondo: tra luglio e settembre salperanno i ragazzi di Oncoematologia, il gruppo dei “Siblings” e i “corsari” di Diabetologia Nuove avventure in mare aperto per i Pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù a bordo di Nave Italia, il brigantino a vela che la Fondazione Tender to Nave Italia Onlus (creata dalla Marina Militare e dallo Yacht ...

Sanità - ospedale Bambino Gesù : aumentano ricoveri e prestazioni ambulatoriali - cresce la produzione scientifica - oltre 300 trapianti in un anno e 13mila Pazienti “rari” : Quasi 2 milioni di prestazioni ambulatoriali e oltre 28mila ricoveri. 321 trapianti di organi e tessuti e più di 13mila pazienti “rari”. cresce l’attività clinica dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù e cresce la produzione scientifica, che raggiunge il numero di 663 pubblicazioni per 2.700 punti di Impact Factor (IF), il valore che ne misura il “peso”. L’ospedale Pediatrico della Santa Sede (anticipa i risultati) presenta i risultati ...

Uccise cinque anziani Pazienti ricoverati in ospedale - l'infermiera killer sarà presto libera : Sonya Caleffi, l'infermiera killer arrestata nel dicembre 2004 in quanto responsabile dell'uccisione di 5 pazienti, tra l'ospedale di Lecco e il Sant'Anna di Como, iniettando con una siringa aria ...

Il reparto di chirurgia dell'Ospedale del Mare a Napoli chiude per la festa del primario : dimessi tutti i Pazienti : Saranno gli ispettori a cercare di chiarire quanto avvenuto nel nuovo Ospedale del Mare a Napoli, dove un reparto - secondo la denuncia del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli - è stato chiuso nella notte tra venerdì e sabato scorsi per consentire la partecipazione dei dipendenti alla festa del primario, Francesco Pignatelli, poi sospeso dal direttore generale della Asl, Mario Forlenza. Ma di certo l'episodio ...

Torino - incendio all'ospedale Cto : nessun problema a Pazienti : Torino, incendio all'ospedale Cto: nessun problema a pazienti Torino, incendio all'ospedale Cto: nessun problema a pazienti

Epidemia di Ebola in Congo : 3 Pazienti “evadono” dall’ospedale - allarme contagio : In Repubblica Democratica del Congo, dove è in corso un’Epidemia di Ebola, tre pazienti contagiati dal virus dell’Ebola sono “evasi” dall’ospedale generale di Wangata, nel capoluogo di Mbandaka. Hanno lasciato la struttura nel giro di 3 settimane in sella a motociclette, a quanto pare su richiesta dei familiari desiderosi di portarli in chiesa per una benedizione. Due di loro sono deceduti e il terzo paziente è ...

Medici con il fischietto contro le aggressioni di Pazienti in ospedale : L’esperimento in alcuni strutture: «In un anno aggressioni raddoppiate, così potranno chiamare aiuto». In Italia 10 episodi al giorno. Puglia, Sicilia, Sardegna e Lombardia le regioni più colpite