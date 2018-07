Paziente muore dopo l' intervento | arrestato “dottor BumBum” | chirurgo dei vip

Paziente muore durante la sostituzione di un catetere : indagato un medico di Rimini : L'anziano è deceduto durante un'operazione per la sostituzione di un catetere venoso, il cosiddetto Cvc, utilizzato per la dialisi.Continua a leggere

Dramma in studio medico : parte un colpo di pistola. Muore Paziente a Roma : Tragedia in uno studio medico alla periferia di Roma. Un paziente è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola partito, sembra in maniera accidentale, dall'arma di una guardia giurata che si stava sottoponendo a una visita in un'altra stanza. Il proiettile ha attraversato il muro e centrato la vittima nella sala d'attesa. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.Lo studio in cui è avvenuto il Dramma si trova ...

