Paura sul volo partito da Napoli | atterraggio di emergenza a Londra

Mara Venier terrorizzata sul gommone : "Aiuto ho Paura" : Mara Venier è sicuramete uno dei personaggi più amati nel mondo dello spettacolo. La conduttrice dalla battuta sempre pronta, infatti da anni fa divertire il suo pubblico. Empatica, ironica e ...

Terremoto - sciame sismico nella notte sull’Etna : Paura fino a Catania per la scossa più forte di magnitudo 3.5 : 1/8 ...

Insulti e minacce a Rita Dalla Chiesa dopo la morte di Frizzi. «Non ho Paura» : FUNWEEK.IT - Come sta Rita Dalla Chiesa dopo la morte di Fabrizio Frizzi? Sono stati mesi profondamente duri per tutti coloro che conoscevano e amavano Fabrizio Frizzi, in particolare per la moglie ...

Incidente sulla A4. Paura per l’attore Paolini - anche lui coinvolto nell’impatto : Era alla guida della sua auto, una Volvo, nei pressi di Verona quando per cause ancora da accertare ha tamponato una Fiat 500 sulla quale viaggiavano due donne. L’impatto è stato fortissimo. Nell’urto la vettura ha superato la barriera tra le due carreggiate, finendo sulla corsia della tangenziale ovest, che corre a fianco della A4. Difficile l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarre le due occupanti dell’utilitaria. Una di loro ...

Rita Dalla Chiesa insultata dopo la morte di Frizzi : “Non ho Paura” : Rita Dalla Chiesa insultata e minacciata: la risposta alle critiche Rita Dalla Chiesa, dopo la morte di Fabrizio Frizzi, suo marito dal 1992 al 2002, è stata sommersa di insulti e minacce sul web. Secondo i suoi detrattori avrebbe messo nell’ombra la vedova di Frizzi, Carlotta Mantovan. Rita Dalla Chiesa ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv di essersi rivolta agli avvocati dopo che qualcuno ha scritto ...

Paura sulle isole Baleari : mini tsunami invade strade - spiagge e bar. Turisti in fuga : Un mini tsunami si è abbattuto lunedì 16 luglio nelle isole spagnole di Maiorca e Minorca. L’onda anomala ha allagato spiagge e strade, trascinando via tavoli, sedie e ombrelloni. La località più colpita è stata Ciutadella, a Minorca L'articolo Paura sulle isole Baleari: mini tsunami invade strade, spiagge e bar. Turisti in fuga proviene da Il Fatto Quotidiano.

Temptation Island - Gemma consola Ida : «Non si costruisce una storia sulla Paura» : La seconda coppia che è apparsa in crisi sin da subito è quella composta da Ida e Riccardo , nati sotto le telecamere di Uomini e Donne sono a Temptation Island perchè Ida è molto insicura del loro ...

“È il quinto caso”. Paura sulla spiaggia italiana : sul posto 118 e polizia : Un’altra tragedia si è consumata sulla spiaggia di Torre Chianca, nella marina di Lecce, in Puglia. Nel pomeriggio di domenica 15 luglio un uomo di 73 anni, Paolo Ingrosso, di Lizzanello. Si tratta del quinto caso verificatosi nel Salento dell’inizio dell’estate in circostanze analoghe. Ancora poco chiare le cause della morte. Sul posto i sanitari del 118 hanno provato a riportare in vita l’uomo, tuttavia senza ...

"Siamo sopravvissuti" - Paura sul volo Ryanair : le immagini : "Decompressione a 11.000 metri e discesa rapida a 2.800. Atterraggio di emergenza a Francoforte Hahn. Riesco a malapena a sentire il mio orecchio destro. L'importante è che siamo sopravvissuti". E' una delle...

[L'intervista] Orfini : "Salvini chiude i porti a capriccio e costruisce le sue fortune sulla Paura. Basta guerre interne nel Pd" : La nostra è stata una sconfitta politica e culturale. Più del Salvini che sta al governo, mi preoccupa il Salvini che è in noi. Su alcuni temi siamo stati subalterni a un racconto di destra del Paese.

Terremoto sulla costa della Calabria : tanta Paura - ma nessun danno : paura ma niente scene di panico nel vibonese, dove la notte scorsa è stata distintamente avvertita la scossa di Terremoto di 4.4 di magnitudo registrata al largo della costa calabrese. Il sisma è stato avvertito particolarmente a Tropea, Drapia e Ricadi e, comunque, su tutta la fascia costiera. La Prefettura di Vibo Valentia, da subito, ha disposto immediati monitoraggi da parte dei Sindaci e Commissari dei Comuni, restando in costante contatto ...

Parma - sul muro 'Sparate a Salvini - non a salve' - replica il ministro : 'Non ho Paura' : Su un muro in via D'Azeglio a Parma è comparsa nelle ultime ore una scritta. Come si legge chiaramente nella foto in apertura, qualcuno ha dipinto con lo spray la frase: 'Non sparate a salve, sparate a Salvini'. La notizia è stata subito ripresa da tutti i principali organi di informazione, tra cui l'Ansa e naturalmente 'La gazzetta di Parma'. Immediata la replica del ministro: 'Io non ho paura'. La scritta inneggiante la violenza sul muro di ...

Paura sull'Autostrada del Sole - va a fuoco un autocarro carico di fieno : Dieci uomini e quattro mezzi provenienti dal Distaccamento dei Vigili del fuoco di Orvieto e Amelia. Queste le forze al lavoro nel tardo pomeriggio di martedì 10 luglio lungo l'Autostrada del Sole, ...

Roma - ramo si abbatte sulle auto Pomeriggio di Paura al Salario : Ancora un albero sulla strada. Ancora un'auto schiacciata e per fortuna nessun ferito. A crollare all'improvviso nel Pomeriggio di martedì in viale Regina Margherita, nei pressi di piazza Buenos Aires,...