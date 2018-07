Paura su volo Napoli-Londra | atterraggio d' emergenza a Gatwick

Paura sul volo partito da Napoli : atterraggio di emergenza a Londra : Il liquido idraulico è fuoriuscito dall'aereo non appena l'atterragio è stato completato. Sulla pista sono accorsi diversi mezzi del vigili del fuoco e la Paura è stata tanta. Soprattutto per i passeggeri a bordo del volo partito da Napoli e che, a causa di un guasto tecnico, è stato costretto a un atterraggio di emergenza.Le immagini che arrivano dall'aeroporto di Gatwick, a Londra, mostrano l'Airbus A320 fermo sulla pista di atterraggio. Il ...

"Siamo sopravvissuti" - Paura sul volo Ryanair : le immagini : "Decompressione a 11.000 metri e discesa rapida a 2.800. Atterraggio di emergenza a Francoforte Hahn. Riesco a malapena a sentire il mio orecchio destro. L'importante è che siamo sopravvissuti". E' una delle...

Ryanair - Paura in volo : atterraggio d'emergenza e 33 passeggeri in ospedale : Un volo Ryanair è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Germania per la depressurizzazione della cabina. L'aereo, partito nella serata di venerdì da Dublino e diretto...

Paura su un volo Ryanair : calo di pressione - 33 in ospedale : Paura a bordo di un velivolo Ryanair per via di un atterraggio non programmato in Germania. Decine di passeggeri Ryanair sono infatti stati portati in ospedale e subito dimessi dopo essere stati curati per forti nausee. Il pilota del volo da Dublino a Zara, in Croazia, ha deciso di atterrare all’aeroporto di Francoforte-Hahn dopo un calo di pressione in cabina. La polizia tedesca ha riferito che 33 dei 189 passeggeri a bordo si sono ...

Motore va a fuoco - fumo in cabina : Paura su un volo easyJet per Creta in partenza da Malpensa : di Simone Pierini Lunghi momenti di paura su un volo e asyJet in partenza da Malpensa in direzione Heraklion, sull'isola di Creta, in Grecia. Appena partito il comandante ha lanciato l'allarme per un ...

Paura sul volo Napoli-Cagliari - aereo colpito da un fulmine : atterraggio a Palermo : Paura per i passeggeri del volo Napoli-Cagliari di volotea che doveva atterrare all'aeroporto del capoluogo sardo alle 18.50. Durante il tragitto verso la Sardegna l'aereo è stato centrato da un ...

Mondiali Russia 2018 - Paura per l’Arabia Saudita : motore in fiamme durante il volo! : Mondiali Russia 2018, che paura per l’Arabia Saudita, durante il volo per Rostov uno dei motori dell’Airbus A319-100 è andato a fuoco Ci sono stati momenti di paura a bordo dell’aereo sul quale viaggiava la nazionale Saudita impegnata ai Mondiali di calcio in Russia. “Un guasto tecnico” ha provocato un incendio a uno dei motori dell’Airbus A319-100, come ha spiegato su Twitter la Federcalcio Saudita, che ha rassicurato sulle condizioni di ...

Volo Roma-Chicago - Paura ad alta quota : allarme bomba e volo dirottato : volo Roma-Chicago. paura sul volo numero 971 della United Airlines: il Boeing 767-300 decollato ieri mattina da Roma Fiumicino e diretto a Chicago è stato dirottato verso l'aeroporto di Shannon, in ...

