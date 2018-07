Paul Wesley dice addio a Stefan di The Vampire Diaries al Comic-Con 2018 | “In Tell Me a

Tell Me A Story - I Tre Porcellini e Cappuccetto Rosso in chiave dark con Paul Wesley e James Wolk : Il creatore di The Vampire Diaries, Kevin Williamson, è pronto a regalarci una nuova ed entusiasmante avventura in bilico tra l'horror e il fantastico. L'autore, sceneggiatore anche di Dawson's Creek, sta lavorando a Tell Me A Story una serie tv prodotta dalla Kapital Entertainment e che sarà rilasciata su CBS All Access il servizio di streaming di CBS, casa di The Good Fight, Star Trek Discovery e Strange Angel.Le favole saranno quindi ...

Dania Ramirez da C’era una volta a Tell me a Story con James Wolk e Paul Wesley : Dania Ramirez da C'era una volta a Tell Me a Story. La squadra di Kevin Williamson e della sua nuoa serie continua a prendere forma e se solo poche ore fa vi abbiamo annunciato l'arrivo di Paul Wesley nel cast del thriller firmato dal papà di The Vampire Diaries per la gioia degli spettatori della CBS e oggi siamo di nuovo qui per aggiungere due nuovi pezzi al puzzle. La bella Dania Ramirez, infatti, non è l'unica new entry del progetto ...

Paul Wesley torna in tv dopo The Vampire Diaries : Kevin Williamson lo ha convinto con Tell Me a Story : Non è la prima volta che parliamo di questa nuova serie tv firmata da Kevin Williamson e oggi torniamo a farlo perché Paul Wesley sarà uno dei protagonisti. L'oscuro thriller CBS ha convinto la star di The Vampire Diaries a tornare in tv dopo due anni, nuovamente alla corte di Williamson (papà di The Vampire Diaries) e ritrovando sul set un'altra eroina delle serie The CW e, in particolare, di The Originals, Daniele Campbell. La star di ...