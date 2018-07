Parte da Roma il super tour della Pausini | sopralluogo a sorpresa per palco e tribune

Buche - Picone-Giudici-Corsi : Roma Capitale faccia la sua Parte - basta vittime : I consiglieri: anche noi a fianco di Graziella Viviano, nonostante le promesse Amministrazioni assenti e silenti. “Era stata promessa una task force, per il momento solo silenzi e mancate promesse da Municipi e Amministrazione capitolina. Ci sentiamo di condividere le iniziative di sensibilizzazione partite da alcuni giorni e promosse da Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, oggi arrivate anche a Monteverde” così in una nota ...

Roma - De Rossi in tutta sincerità : “la Juve Parte tre passi avanti” : Roma, De Rossi sa bene quale sia il valore di Cristiano Ronaldo, neo acquisto della Juventus che aumenta il gap con le inseguitrici “L’arrivo di Cristiano Ronaldo è un beneficio per il calcio italiano ma soprattutto per la Juventus che lo ha preso. E’ evidente che continuano a puntare a qualcosa di più in alto”. E’ il pensiero del capitano della Roma, Daniele De Rossi, sull’approdo di CR7 alla Juventus. ...

Roma - il volo per Lampedusa di Blue Panorama non Parte per due volte : in 180 bloccati in aeroporto da 24 ore : Si è trasformata in incubo la vacanza a Lampedusa per i 180 passeggeri del volo Blue Panorama BV 2780 in partenza dalle 14 da Fiumicino. Per due volte sono stati fatti salire sull'aereo, dall'iniziale ...

Einar con Salutalo da Parte mia a Roma : testo e video del nuovo singolo in Piazza del Popolo : Einar con Salutalo da parte mia al Wind Summer Festival di Roma si esibisce in occasione del secondo appuntamento, su Canale 5 oggi, 12 luglio. Anche Einar Ortiz, finalista di Amici di Maria De Filippi, ha partecipato questa sera alla seconda puntata del Fesrtival musicale dell’estate di Canale 5 presentando il nuovo singolo in radio. Salutalo da parte mia è l’inedito presentato ad Amici nel corso dell’edizione 17, che lo ha visto giungere ...

Roma-Lido e metro B1 tramutano in linea E - Parte progetto : Roma – Instradare la Roma-Lido sul percorso della linea B1 trasformando il vecchio trenino che va dalla Piramide al litorale nella nuova linea E da Jonio ad Ostia. Questo il progetto discusso stamani dalla commissione capitolina Mobilita’ che si e’ riunita in Campidoglio. Il progetto e’ molto semplice, anche se ci sono alcuni aspetti preliminari tecnici che dovranno essere risolti. L’idea lanciata nei mesi scorsi ...

Roma - incontro Raggi – Di Maio. RiParte il tavolo per la Capitale. E diventa una “cabina interministeriale” : Si parte da una base minima di 2 miliardi di euro, ma stando alle istanze capitoline fin qui snocciolate il valore complessivo potrebbe superare i 10 miliardi. Con possibili effetti già nella prossima manovra finanziaria. Il primo incontro istituzionale ufficiale fra Virginia Raggi e Luigi Di Maio si traduce nella riapertura, di fatto, del tavolo per Roma interrotto prima delle elezioni per via delle “incomprensioni” fra la sindaca e l’allora ...

Roma - Perotti accoglie Pastore : “la società ha rimpiazzato benissimo la Partenza di Nainggolan” : Il giocatore della Roma ha parlato dal ritiro della squadra giallorossa, accogliendo Pastore e parlando degli obiettivi di questa stagione “Il fatto di essere arrivati in semifinale di Champions ha dimostrato quello che siamo capaci di fare, non è stata una casualità. Si può passare il primo turno, poi abbiamo battuto Shakhtar e Barcellona, non è una casualità. Dobbiamo ricominciare da lì e dal campionato“. LaPresse/Alfredo ...

Roma. Sperimentazione del bilancio Partecipativo nel Municipio VIII : E’ stato presentato a cittadini e associazioni locali il processo partecipativo sperimentale che vedrà residenti e amministrazione decidere insieme come

Successo della 13ma Notte Rosa tra Romagna e Nord delle Marche. Il week end sfiora i 2 - 5 milioni di Partecipanti : Spazio anche ad appuntamenti e spettacoli per bambini, con il ricco cartellone della "Notte Rosa dei bambini" di Bellaria Igea Marina, e le iniziative proposte il 7 luglio a Porto Corsini e, l'8 ...

Roma - riPartenza con caccia all'ala : Ieri, alla vigilia dell'inizio del ritiro, nemmeno il prossimo arrivo di uno dei due calciatori più forti del mondo ha scalfito il suo proverbiale ottimismo. Che tuttavia non sfocia mai in ...

Roma - Pellegrini : "Non me ne vado. Dispiace per la Partenza di Radja" : Lorenzo Pellegrini, 22 anni, LaPresse In attesa del ritiro vero e proprio di lunedì, primo giorno della nuova stagione per la Roma di Di Francesco. I giocatori, alla spicciolata, da stamattina si ...

Volley : A2 Femminile - Roma riParte da tre conferme : Roma -In casa Acqua & Sapone Volley Group Roma arrivano le prime conferme. Il nuovo club di serieA2 della Capitale continua nel suo progetto puntando su elementi che già nella scorsa stagione lo ...

#RomaDecide : al via bilancio Partecipativo in Municipio VIII : #RomaDecide: al via sperimentazione bilancio partecipativo in Municipio VIII. Dal 25 giugno autocandidature dei cittadini per focus group, dal 3 luglio presentazione online di idee e progetti da realizzare nel territorio. A settembre votazione dei progetti migliori. #RomaDecide: al via sperimentazione bilancio partecipativo in Municipio VIII Entra nel vivo la sperimentazione del bilancio partecipativo nel Municipio VIII di Roma che ha ...

Altaroma riParte da Balestra con 'Tributo al celebre maestro' : ... quest'anno, i suoi couturier negli studi di Cinecittà evocando idealmente quel matrimonio perfetto, tra artigianalità e creatività, che hanno reso grande il nostro Paese nel mondo. Dal 28 giugno al ...