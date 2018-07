Parlamento israeliano adotta legge sul carattere ebraico dello Stato

it.sputniknews

: La Knesset (il Parlamento israeliano) ha approvato la controversa legge su «#Israele Stato-nazione del popolo ebrai… - civcatt : La Knesset (il Parlamento israeliano) ha approvato la controversa legge su «#Israele Stato-nazione del popolo ebrai… - moefan90 : RT @Acidelius: 19 Luglio 2018: ufficializzato l’unico paese al mondo di stampo razziale e razzista. Ma dato che si chiama Israele e buona p… - renzoferrari61 : RT @Acidelius: 19 Luglio 2018: ufficializzato l’unico paese al mondo di stampo razziale e razzista. Ma dato che si chiama Israele e buona p… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) "In seguito alla crescita della tensione tra palestinesi e israeliani, dobbiamo mantenere la calma e l'unità, condurre politica prudente per aiutare gli arabi in Israele in questo momento difficile. ...