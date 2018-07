Parla un amico di Meghan Markle | ' La malattia del padre? Inventata per creare compassione'

Blastingnews

(Di venerdì 20 luglio 2018) Sono scottanti le verità che emergono dal Daily Mail, tabloid inglese che ha accolto lo sfogo di una fonte vicina alla bella. In questi ultimi giorni ile la sorella stanno continuando are con i media per commentare, anche attraverso i social network, i comportamenti della Duchessa di Sussex. Il, Thomas, ha iniziato una sua battaglia mediatica per poter incontrare sua figlia dopo il matrimonio con il principe Harry, cerimonia a cui lui stesso non ha preso parte. Il motivo? Un problema di salute, un attacco cardiaco che, secondo l'dell'ex attrice, sarebbe stato inventato e studiato a tavolino. Il motivo è stato attentamente raccontato dal giornale inglese. Il 73enne Thomas avrebbe simulato un'operazione cardiaca per non partecipare al matrimonio reale e cercare di ottenere. In esclusiva, la fonte, ha spiegato: "L'intera storia di questo ...