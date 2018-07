Paolo Savona | ministro indagato per usura bancaria Video | difesa da Salvini e Di Maio

Paolo Savona indagato - il Governo alza un muro difensivo : "Io sono qui per fare i fatti, insieme a una squadra di Governo che non ha indagati e condannati, un unicum dal 1994″, si vantava Luigi Di Maio, nel suo primo giorno da ministro, in diretta Facebook dalle stanze del Mise. Era il 2 giugno, il "Governo del cambiamento" guidato da Giuseppe Conte aveva giurato il giorno prima nelle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo un braccio di ferro col Quirinale sul nome di Paolo ...

Spesa in deficit e riforma della Bce. Il fantastico mondo di Paolo Savona : I più anziani tra noi ricordano il termine voodoo economics , che venne usato da Bush, padre, durante la campagna presidenziale statunitense del 1980 per indicare alcune proposte di politica fiscale, ...