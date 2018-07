Pallotta sospeso per tre mesi dall' Uefa La decisione per le parole dopo il Liverpool

Pallotta sospeso per tre mesi dall'Uefa : Il presidente della Roma, James Pallotta , è stato sospeso dall'Uefa per tre mesi . Il numero uno giallorosso paga per le polemiche dichiarazioni al termine della semifinale di ritorno di Champions ...

