Pallavolo – La Nazionale maschile a Cavalese affronta l’Olanda per due amichevoli estive

Pallavolo - lunedì scatta il ritiro della Nazionale italiana maschile in vista del Campionato del Mondo : In vista dei Campionati del Mondo in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre, la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si radunerà lunedì Sta per concludersi il periodo di riposo della Nazionale maschile che lunedì 16 in serata tornerà a radunarsi come da tradizione a Cavalese (TN). In Val di Fiemme il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini comincerà così ufficialmente la sua preparazione in vista dei Campionati del Mondo ...

Pallavolo – Italia femminile : la Nazionale in raduno a Roma da lunedì : Nazionale femminile: da lunedì le azzurre si radunano a Roma Da lunedì 9 luglio la Nazionale seniores femminile si radunerà a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, per un collegiale che terminerà il 20 luglio. Sedici le atlete convocate dal Commissario Tecnico Davide Mazzanti: Lucia Bosetti (dal 10 luglio), Carlotta Cambi, Cristina Chirichella (dall’11 luglio), Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah ...

Pallavolo - Andrea Truocchio convocato in Nazionale U20 : Andrea Truocchio, pallavolista del Modena Volley, è stato convocato per il ritiro della Nazionale Italia Under 20 Altra bella soddisfazione per il settore giovanile di Modena Volley, il centrale Andrea Truocchio è stato infatti convocato dal tecnico Monica Cresta per un collegiale di preparazione agli europei di categoria in programma in Olanda e Belgio dal 14 al 22 luglio. La Nazionale Under 20 Maschile resterà in ritiro a Montesilvano (PE) ...

Pallavolo – Finale Nazionale CRAI U18 femminile : il tricolore è della Volleyrò Casal de’ Pazzi : Finale Nazionale CRAI Under 18 femminile: Volleyrò Casal de’ Pazzi campione d’Italia Si è conclusa oggi a Bormio (Sondrio) la Finale Nazionale CRAI della categoria Under 18 femminile: ad aggiudicarsi il titolo Nazionale è stata, per il quinto anno consecutivo, l’ASD Volleyrò Casal de’ Pazzi, che ha superato in un’emozionante Finale la Lilliput Pallavolo Settimo Torinese per 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 29-27). Dopo un primo set ...

Pallavolo - impegni istituzionali per la Nazionale maschile : incontrato oggi il sindaco di Reggio Calabria : La Nazionale maschile di Pallavolo ha incontrato oggi il sindaco di Reggio Calabria, in attesa di scendere domani in campo contro l’Australia In attesa del primo test match stagionale in programma venerdì alle ore 18 al PalaCalafiore contro l’Australia (diretta Rai Sport), la Nazionale maschile continua la sua preparazione nel capoluogo calabrese. Questa mattina il gruppo azzurro ha beneficiato di qualche ora libera durante la quale è ...

Pallavolo – Nazionale femminile : azzurre ko all’esordio nella Volleyball Nations League : Volleyball Nations League: all’esordio le azzurre cedono alla Turchia 3-0 all’esordio nella Volleyball Nations League la Nazionale italiana femminile è stata battuta 3-0 (25-21, 25-21, 25-20) dalla Turchia. Per tutta la gara la giovani azzurre di Davide Mazzanti hanno faticato a reggere il ritmo delle turche, trovando molte difficoltà soprattutto in attacco. Dall’altra parte della rete, invece, la Turchia è quasi sempre stata al comando, ...