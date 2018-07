Pallanuoto | Europei 2018 | Sandro Campagna contento dei suoi ragazzi “Ci serviva per

Pallanuoto - Europei 2018 : tutto facile con la Georgia : 14-3! Italia alla finestra in vista dei quarti : L’Italia stravince ancora e si mette alla finestra in vista dei quarti di finale. Contro la Georgia arriva la scontata goleada (14-3) di un Settebello che appare in gran forma ma ora dovrà attendere quattro giorni per tornare in campo contro una fra Romania, Russia e Francia con vista sulle semifinali. La Georgia crolla sotto i colpi di un’Italia solida, cinica, quasi mai distratta se non fra la metà del secondo quarto e la metà del ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Georgia - una pura formalità per gli azzurri : Tutti hanno ancora negli occhi l’impressionante prestazione di ieri sera alla Picornell di Barcellona: il Settebello ha ottenuto il risultato più importante di questo inizio di Europei di Pallanuoto maschile, andando letteralmente a dominare contro i grandi rivali dell’Ungheria, sconfitti per 12-5 nel secondo match dei gironi preliminari. Magiari non al top e in pieno ricambio generazionale, sì, ma gli azzurri hanno sfoderato una ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati della quarta giornata. L’Ungheria sorprende la Russia : Va in archivio la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla vittoria dell’Italia, si registra la vittoria di misura dell’Ungheria sulla Russia, che complica i calcoli nel Girone B. Insomma bisognerà guardare tutte le partite di sabato 21 per conoscere perfettamente la griglia dei quarti di finale. Girone A risultati quarta giornata Israele-Grecia 2-16 Italia-Croazia 24-3 Olanda-Francia ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 - Fabio Conti : “Con la Croazia un buon allenamento in vista dei quarti di finale” : Il Setterosa ha centrato il secondo successo agli Europei di Barcellona. Le azzurre hanno dominato la sfida con la Croazia vincendo con il netto punteggio di 24-3. Un risultato che dà fiducia alle nostre portacolori soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti come sottolineato dalle parole del ct Fabio Conti: “E’ stato un buon allenamento in vista dei quarti di finale ed un’importante esperienza per la crescita della Croazia”. Un ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Croazia 24-3. Le pagelle dell’incontro : L’Italia ha travolto la Croazia per 24-3 nella quarta giornata della prima fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile. Andiamo a scoprire le pagelle della sfida. ITALIA 7 Gorlero, 6: si fa sorprendere in un paio di occasioni, ma alterna buone parate. Le sfide decisive saranno altre. Tabani, 7: due reti e due assist, oltre ad una bella prestazione difensiva. Garibotti, 8: tre reti su tre tiri, conditi da tre assist. Prestazione ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : l’Italia travolge la Croazia 24-3. Secondo successo per il Setterosa : Agli Europei di Barcellona è arrivato il Secondo successo per il Setterosa, che ha travolto la Croazia per 24-3. Dopo la sconfitta con la Grecia e il pareggio con l’Olanda, dunque, la squadra di Fabio Conti torna a muovere in maniera decisa la sua classifica, facendo un passo avanti verso l’obiettivo, che a questo punto è diventato il Secondo posto. Goleada doveva essere e goleada è stata, sebbene qualche imprecisione di troppo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : risultati e classifiche della seconda giornata. Il Settebello ipoteca la prima piazza : seconda giornata da sogno per il Settebello agli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Barcellona (Spagna). Gli azzurri dominano in lungo e in largo con l’Ungheria e ipotecano la prima piazza nel Girone A. Andiamo a riepilogare tutti i risultati odierni e le classifiche aggiornate. seconda giornata (C) Croazia-Turchia 23-2 (4-0, 7-1, 6-1, 6-0) (A) Germania-Georgia 10-9 (1-3, 3-2, 3-2, 3-2) (D) Romania-Slovacchia 9-5 (4-1, 2-0, 2-1, ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Ungheria 12-5 - le pagelle del Settebello : Un dominio addirittura inaspettato: il Settebello non si ferma più e distrugge nel secondo incontro dei gironi preliminari degli Europei di Pallanuoto l’Ungheria per 12-5, ipotecando praticamente la prima piazza nel raggruppamento. Andiamo a rivivere questo emozionante match con le pagelle dei protagonisti azzurri. Italia Del Lungo, voto 8: una vera e propria certezza. Ha iniziato questo Europeo in modo formidabile, non passa nulla alle ...