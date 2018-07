Palermo | 9 arresti | ai migranti “offrivano tutta una gamma di servizi per ottenere falsi

Palermo - immigrazione irregolare - arresti : 9.10 Polizia di Stato di Palermo e Guardia di Finanza hanno eseguito 9 arresti e perquisizioni per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le indagini,durate 2 anni,hanno portato alla luce un'articolata rete di professionisti, titolari di Centri di assistenza Fiscale e altre persone che procuravano a soggetti extracomunitari dimoranti nella provincia di Palermo, i permessi di soggiorno o il loro rinnovo attraverso dichiarazioni dei ...

Palermo : bancarotta Bar Alba - sequestri - arresti e misure interdittive per soci : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - arresti domiciliari e misure interdittive per i soci e gli amministratori sia delle società fallite che hanno gestito il bar Alba di piazza Don Bosco e di Mondello sia dell’attuale srl, che detiene oggi la titolarità delle attività commerciali. Disposto anche il seques

Palermo - blitz Guardia di Finanza : 28 arresti tra cui Giuseppe Corona - il “re del riciclaggio” : I Madonia gli avrebbero affidato il loro tesoro, tanti soldi da ripulire, e le scommesse dell’ippodromo. E’ il “re del riciclaggio” Giuseppe Corona il nome chiave dell’ultima inchiesta della Dda di Palermo che oggi ha portato all’arresto di 28 persone: quattro ai domiciliari – tra cui un noto penalista palermitano – e 24 in carcere. Per 19 indagati è stato disposto il divieto di dimora. L’indagine è stata ...

Mafia : maxioperazione Gdf a Palermo - arresti e perquisizioni : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – In corso dall’alba di oggi un’operazione antiMafia condotta dal Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla DDA di Palermo. Sono in fase di esecuzione numerosi arresti, perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi milioni di euro. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa prevista per le ore 11 ...

Mafia : "Operazione Delirio" - arresti e sequestri a Palermo : "Operazione Delirio" contro la criminalità organizzata a Palermo. Il Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di finanza, coordinato dalla Dda di Palermo ha eseguito numerosi arresti, perquisizioni e sequestri di società e immobili per diversi milioni di euro. I dettagli dell'operazione nel corso di una conferenza stampa alle 11 presso la sede del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Palermo.

