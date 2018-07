Palagiustizia di Bari | gli avvocati presentano un ricorso alla Corte europea dei diritti

Palagiustizia di Bari - la Camera approva lo stop ai processi. L'opposizione : "Incostituzionale" : L'iter voluto dal ministro Bonafede verso la definitiva conversione in legge: dovrà passare ora dal Senato. Intanto a Bari i procedimenti senza detenuti restano congelati

Ok Camera a decreto Palagiustizia Bari : ANSA, - ROMA, 17 LUG - L'Aula della Camera ha approvato con 275 sì e 219 no il decreto legge che reca "misure urgenti e indifferibili per assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti e dei ...