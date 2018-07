Overwatch | Torbjörn verrà pesantemente rivisto | addio al Nucleo Ardente

eurogamer

(Di venerdì 20 luglio 2018), uno degli eroi diè attualmente sotto revisione, a rivelarlo è il lead designer diGeoff Goodman durante un'intervista con VG247.Dall'intervista emerge che Blizzard mira a rendere questo personaggio più potente in attacco anche se ovviamente rimarrà un personaggio fortemente difensivo. In particolare il team è al lavoro sulle sue torrette, per poterle utilizzare ora è necessario prima piazzare l'ologramma e poi portarle a livello 2 con il martello dell'ingegnere, il team vuole modificare proprio quest'ultimo passaggio.Il prototipo attuale prevede il potenziamento automatico delle torrette che è possibile lanciare in un raggio simile a quello della Bomba a Impulsi di Tracer. Anche la ultimate diè in revisione. Inizialmente il team ha provato a modificare ileliminando il buff alla torretta ma questo non ha portato i ...