Overwatch | annunciato un weekend di gioco gratuito

(Di venerdì 20 luglio 2018) Per la felicità di tutti i giocatori PC che non avevano ancora avuto l'occasione di provare, Blizzard ha recentementeche ilsarà protagonista di undi prova, che comincerà giovedì 26 luglio per concludersi cinque giorni dopo, lunedì 30 luglio.Come riporta Gaming Bolt, durante il fine settimana digli utenti potranno divertirsi nei panni di tutti e 28 gli eroi di, partecipando alle numerose modalità delche si svolgono nelle sue 18 mappe. Tutti i progressi registrati nel corso delverranno poi mantenuti nelcompleto, se si deciderà di acquistarlo.Che ne pensate dell'iniziativa? Coglierete l'occasione per provare?Read more…