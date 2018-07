ONU e OMS dichiarano guerra al diabete Nel mirino finisce il Made in Italy

Rischio malattie cardiovascolari e metaboliche : formaggi - salumi e olio nel mirino di ONU e OMS. “Occorre seguire 3 regole basilari” : L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Onu, nello stilare la lista dei cibi che possono fare aumentare entro il 2030 la diffusione di malattie non trasmissibili cardiovascolari e metaboliche, ha individuato alcuni cibi che da sempre fanno parte della Dieta Mediterranea. “Molti dei prodotti della nostra tradizione agroalimentare, che hanno fatto del Made in Italy uno dei driver di successo della nostra economia, rischierebbero di ...

LOTTA ONU-OMS A SALE E GRASSO “RISCHI PROSCIUTTO E PARMIGIANO”/ Il Made in Italy dannoso come il fumo? : Onu, guerra a agroalimentare italiano: tasse e etichette choc: finiti nel mirini olio e Parmigiano nostrani, il ministro Centinaio parla di "pura follia"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 23:14:00 GMT)

Matteo Salvini contro ONU e Oms : “Vogliono tassare il Parmigiano reggiano e la pizza - sono matti” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini si scaglia contro Oms e Onu, ree di voler tassare - a suo dire - numerosi prodotti tipici italiani come il Parmigiano reggiano, l'olio d'oliva e il vino perché potenzialmente pericolosi per la salute: "Parmigiano reggiano, ma anche prosciutto, olio, pizza e altre eccellenze italiane dannose come il fumo??? All'Onu sono matti, giù le mani dai prodotti italiani!".Continua a leggere

Lotta ONU-Oms a sale e grasso “rischi prosciutto e Parmigiano”/ “No etichette choc su prodotti” - ma i prezzi.. : Onu, guerra a agroalimentare italiano: tasse e etichette choc: finiti nel mirini olio e Parmigiano nostrani, il ministro Centinaio parla di "pura follia"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:12:00 GMT)

ONU e Oms : olio e formaggi da tassare. Centinaio : giù le mani dal Made in Italy. : ... che a essere colpiti potrebbero essere il vino, l'olio d'oliva, il parmigiano reggiano e il prosciutto di parma, prodotti simbolo del Made in Italy, conosciuti e apprezzati in tutto il mondo', fa ...