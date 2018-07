Ong | Linardi SeaWatch | “Guarda Costiera libica? Categoria inesistente” E racconta le

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) “Io non mi vergogno di essere una ‘pirata umanitaria’, se questo significa sottrarre persone a un sistema per cui, una volta che vengono riportate in Libia, sono soggette a un regime di detenzione arbitraria illimitata, senza alcun diritto a vedere un avvocato o a essere soggette a un giusto processo”. Così a L’Aria che Tira Estate (La7) esordisce Giorgia, portavoce della ongin Italia, in una sofferta testimonianza sulle condizioni disumane nei campi di detenzione libici. E spiega: “Non ci rendiamo conto che quello che arriva, al di là del Mediterraneo e nel Mediterraneo, è una scrematura enorme delle persone che partono, perché la gran parte muore nel deserto e nei centri di detenzione in Libia. C’è una quantità infinita di centri di detenzione informali dove le persone sono tenute in cattività, ma non c’è una ...