Ondata di caldo in Giappone | almeno 30 vittime

Svezia : oltre 40 incendi in tutto il Paese dopo un’Ondata di caldo senza precedenti in Scandinavia [GALLERY] : 1/19 ...

Ondata di caldo - muoiono due anziani : Due anziani sono morti improvvisamente a Cagliari probabilmente per il caldo . I due casi a distanza di un'ora circa l'uno dall'altro, il primo nella spiaggia del Poetto, il secondo nel quartiere di ...

Inghilterra - restrizioni sull’acqua a causa della lunga Ondata di caldo : 7 milioni di persone colpite : milioni di persone nell’Inghilterra settentrionale stanno facendo i conti con un divieto sull’uso di tubi da giardino e irrigatori a causa di una delle più lunghe ondate di caldo e tempo asciutto degli ultimi anni. La società di erogazione idrica United Utilities ha dichiarato che il divieto temporaneo, che colpisce 7 milioni di consumatori nell’Inghilterra nordoccidentale, aiuterà a “salvaguardare la fornitura idrica essenziale per un tempo più ...

Ondata di caldo a Palermo : decine di chiamate al 118 : E’ allerta caldo in Sicilia. decine di cittadini hanno chiamato il 118 in seguito a malori per il caldo torrido che attanaglia Palermo. La protezione civile regionale per oggi ha diramato una bollettino meteo per ondate di calore con livello due in una scala da 0 a 3. La colonnina ha superato i 40 gradi. Anche in considerazione della coincidenza con la festa della santa patrona di Palermo, che vedrà migliaia di persone nelle strade del ...

Ondata di caldo torrido a Roma e in altre sette città : termometro fino a 36 gradi : Vale persino il bollino arancione l'Ondata di caldo torrido in arrivo soprattutto nell'entroterra e nelle grandi città. Il ministero della Salute ha aggiornato il bollettino per otto città italiane, ...

Meteo - Ondata di caldo nel weekend al Centrosud : temperature a 40° - : Sarà un fine settimana torrido quello che investirà le regioni centromeridionali del Paese dove il termometro, soprattutto nelle isole, potrebbe raggiungere e superare i 38°. Dalla prossima settimana, ...

Ondata di caldo in arrivo per il fine settimana : previste temperature record al Sud : Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico: mentre al Nord continuano ad esserci perturbazioni intermittenti e le nubi sono molte, con temperature comunque nelle medie stagionali, sulle regioni del Meridione sta per arrivare un'Ondata di caldo eccezionale proveniente dal Sahara, tanto che tra venerdì 13 e sabato 14 luglio sono attese sulle isole maggiori temperature superiori ai 40 gradi. Il motivo è l'estendersi di un potente ...

Previsioni Meteo - Ondata di caldo shock tra Venerdì 13 e Sabato 14 Luglio dal Sahara : oltre +40°C in Sardegna e Sicilia - incubo +50°C tra Algeria e Tunisia : 1/21 ...

Ondata di caldo record in Canada : 70 morti in Québec - 34 solo a Montréal : L’Ondata di caldo record in corso in Canada ha provocato la morte di 70 persone nella regione del Québec, nel nord-est del Paese. solo a Montréal sono decedute 34 persone, secondo quanto reso noto dal Ministero per la Salute: nella città canadese 8 anni fa si registrarono cento vittime a causa del caldo. L'articolo Ondata di caldo record in Canada: 70 morti in Québec, 34 solo a Montréal sembra essere il primo su Meteo Web.

Quebec : 54 morti in 7 giorni per Ondata caldo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Canada - Ondata di caldo nel Quebec : in sette giorni 54 morti : Canada, ondata di caldo nel Quebec: in sette giorni 54 morti Canada, ondata di caldo nel Quebec: in sette giorni 54 morti Continua a leggere L'articolo Canada, ondata di caldo nel Quebec: in sette giorni 54 morti proviene da NewsGo.

Ondata di caldo record in Canada : 54 morti in una settimana : Ondata di caldo record in Canada: nel sud del Québec in 7 giorni hanno perso la vita per complicazioni legate alle alte temperature ben 54 persone, tra i 50 e gli 85 anni. Il dato è stato reso noto dal Ministero della Sanità, che ha precisato che nella provincia di Montréal è stato registrato il più alto numero di decessi (28). Dal 30 giugno in Québec la colonnina di mercurio raggiunge i 35°C, accompagnati da alta umidità e, dalle scorse ore, ...

Canada - Ondata di caldo nel Quebec : in sette giorni 54 morti : Un'ondata di caldo eccezionale nel sud della provincia canadese del Quebec ha causato nell'ultima settimana la morte di 54 persone, di età fra i 50 e gli 85 anni. Lo rendono noto le autorità locali, ...

Ondata di caldo record in Canada : 33 morti in Québec : Da una settimana in Canada si registra un’Ondata di caldo record, che sta interessando soprattutto il Québec, dove finora si sono registrati 33 decessi: le vittime, secondo quanto spiegato dalle autorità sanitarie, sono in gran parte uomini anziani che vivevano soli all’interno di abitazioni senza climatizzazione, dove le temperature hanno superato i 35°C. Ieri a Montréal la colonnina di mercurio ha toccato i 34°C, già di per sé un ...