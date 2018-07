Olimpiadi : Zaia - Cortina la meno cara - 380 mln contro i 678 di Torino (2) : (AdnKronos) - Quanto alla spesa, Zaia precisa che “la candidatura di Torino costerà 458 milioni di investimenti pubblici su impianti, più altri 220 su mobilità e infrastrutture di area vasta, per un totale di 678 milioni di euro di spesa pubblica, contro i 380 milioni di Cortina Dolomiti Unesco”. “C

Olimpiadi : Zaia da Giorgetti e Malagò - tra Dolomiti sede naturale Giochi Invernali 2026 : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha personalmente presentato stamane a Roma, prima al sottosegretario allo sport, Giancarlo Giorgetti e successivamente al presidente del Coni, Giovanni Malagò, lo studio di fattibilità, ufficialmente già inviato ieri, che accompagna la candidatura di Cortina a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.Il presidente Zaia ha voluto elencare con ...

Olimpiadi 2016 - Zaia : 'La nostra candidatura è low cost - costa solo 380 milioni' : Agenzia Vista, Roma, 04 luglio 2018 Olimpiadi 2016, Zaia nostra candidatura è low cost, solo 380 mln Il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia si è recato al palazzo del Coni per incontrare il ...

Olimpiadi : Bond (Fi) - liti M5S- Lega non ostacolino Cortina - io sto con Zaia : Belluno, 26 giu. (AdnKronos) – ‘Le liti di governo tra Movimento 5 Stelle, che vuole Torino, e una parte della Lega, che preferisce Milano, non devono ostacolare il percorso dell’unica, vera, candidata montana alle Olimpiadi 2026, Cortina d’Ampezzo. In questa battaglia, io sto con Luca Zaia”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, commenta la spaccatura del Governo sul nome da proporre al CONI per i giochi ...

