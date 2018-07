Oasis | Liam Gallagher scrive a Noel | “Smettiamo di perdere tempo e rimettiamo insieme la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 luglio 2018) “Terra chiama, ascoltami, ho sentito che stai facendo concerti dove la gente non può bere alcol. Ora questa è la cosa più strana che tu abbia mai fatto, ma ti perdono, smettiamo dila grande O. Offro io da bere”. Chi manda questo messaggio?. A chi, va da sé: al fratello,altra anima di una delle band più importanti di sempre, gli, che quasi dieci anni fa si sono sciolti proprio per dissapori tra i due fratelloni. Chiaramente il tweet di(uno che sul social di Dorsey è molto attivo) ha fatto emozionare i fan di tutto il mondo che chiedono a gran voce di concretizzare l’idea.non ha risposto e anzi ha appena pubblicato un singolo con la sua band, gli High Flying Birds.dal canto suo ha aggiunto, rispondendo a un commento, che “sarebbe una cosa bella da fare”. E come dagli ...