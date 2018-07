OASIS | LIAM GALLAGHER SCRIVE A NOEL “RIMETTIAMO INSIEME LA BAND” Reunion all’orizzonte?

OASIS - Liam Gallagher scrive a Noel : “Smettiamo di perdere tempo e rimettiamo insieme la grande O” : “Terra chiama Noel , ascoltami, ho sentito che stai facendo concerti dove la gente non può bere alcol. Ora questa è la cosa più strana che tu abbia mai fatto, ma ti perdono, smettiamo di perdere tempo e rimettiamo insieme la grande O. Offro io da bere”. Chi manda questo messaggio? Liam Gallagher . A chi, va da sé: al fratello Noel ,altra anima di una delle band più importanti di sempre, gli Oasis , che quasi dieci anni fa si sono ...

