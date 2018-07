Nuovo promo di Doctor Who 11 al San Diego Comic-Con 2018 | niente Dalek e vecchi

Stranger Things - in un video promo appare un Nuovo personaggio : Sono arrivate le prime immagini della terza stagione di Stranger Things. Ma bisogna subito frenare gli entusiasmi, però: infatti il video pubblicato in queste ore sui canali social di Netflix e della serie stessa non rivela nulla sulle vicende che vedremo nei nuovi episodi. Eppure ci può dare qualche idea su ciò che vedremo prossimamente e soprattutto ci dà la possibilità di vedere per la prima volta un nuovo personaggio in azione. Come si vede ...

iOS 12 - Nuovo Face ID e Codici QR tra le novità che saranno promosse da Apple : L'attesa per il nuovo aggiornamento del sistema operativo IOS è notevole per gli amanti di Apple: se dal punto di vista grafico non ci saranno grosse novita', possiamo dire che lo sviluppo del software sara' notevole in quanto dovra' supportare nuovi dispositivi come l'iPhone che uscira' nel 2018 e il nuovo iPad con il riconoscimento facciale d'identita', più semplicemente Face ID. Di recente sono trapelate le 5 novita' più interessanti che ...

Da Elisa Isoardi a Caterina Balivo - da Antonella Clerici a Maria Venier : conferme - promozioni e bocciature nel Nuovo palinsesto Rai : Da Elisa Isoardi a Caterina Balivo, da Antonella Clerici a Maria Venier: conferme, promozioni e bocciature nel nuovo palinsesto Rai presentato a Milano. Scopri tutte le novità della prossima stagione ...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso gira il Nuovo promo : Pomeriggio 5 non è andato in vacanza da nemmeno un mese e già sono tutti al lavoro per la nuova stagione? Sì, proprio così. Tanto che Barbara d’Urso, impegnata su più fronti, ha postato la prova di essere pronta a girare il nuovo promo della trasmissione pomeridiana dell’ammiraglia Mediaset. Cosa si evince dal post sui social? Ci sono anticipazioni succulente? Pomeriggio 5: Barbara d’Urso già al lavoro per il prossimo ...

Barbara D’Urso lavora al Nuovo promo di Pomeriggio 5 : la foto : Barbara D’Urso prepara il nuovo promo di Pomeriggio 5: la foto pubblicata su Instagram Insomma, è proprio vero che Barbara D’Urso non si ferma mai. Anche oggi, lunedì 25 giugno 2018, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha aggiornato i suoi fan su Instagram con una novità. Quale? Beh, sui social la popolare presentatrice napoletana ha […] L'articolo Barbara D’Urso lavora al nuovo promo di Pomeriggio 5: la foto proviene da ...

Festa patronale e promozione del territorio : Nuovo Comitato e giovani a lavoro : Per avere una Festa decente, però, , parliamo di luminarie, banda e spettacoli, secondo alcuni calcoli approssimativi, servono almeno 20mila euro. Diventa importante, quindi, il contributo da parte ...

CAVALLI DI BATTAGLIA - GIGI PROIETTI/ Diretta e ospiti - video promo : Nuovo successo per gli ascolti? (Replica) : CAVALLI di BATTAGLIA - GIGI PROIETTI, Diretta e ospiti ultima puntata 23 giugno: Giuliano Sangiorgi, Renato Zero, Beppe Fiorello, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli e Marisa Laurito.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 18:30:00 GMT)

Nico Rosberg è il Nuovo protagonista della campagna di Heineken® per la promozione del consumo responsabile : Heineken®, Global Beer Partner della Formula1®, affida al racconto dell'ex pilota e Campione del Mondo Nico Rosberg il nuovo capitolo della campagna per la promozione del consumo responsabile "When ...

Samsung prende in giro iPhone con un Nuovo video promo : non male il taglio notch : Nelle scorse ore è stato pubblicato un nuovo video intitolato "Samsung Galaxy: Moving On" e dedicato agli utenti iOS che trovano il proprio iPhone lento L'articolo Samsung prende in giro iPhone con un nuovo video promo: non male il taglio notch proviene da TuttoAndroid.

Wolfenstein II : The New Colossus per Switch : pubblicato un Nuovo video promozionale su Twitter : Alla fine del prossimo mese, anche i possessori di Nintendo Switch potranno finalmente mettere mano all'apprezzato Wolfenstein II: The New Colossus, Bethesda ha comunicato la data di lancio per il titolo con un nuovo adrenalinico trailer e, in vista dell'uscita, ecco spuntare un nuovo filmato promozionale dedicato alla versione per l'ibrida.Come segnalato da GoNintendo, gli sviluppatori di Wolfenstein II: The New Colossus hanno deciso di ...

Un Nuovo villain in The Originals 5 : Caroline ed Elijah nel promo dell’episodio 5×06 : Le cose si fanno sempre più interessanti in The Originals 5 che si avvicina ormai al giro di boa e regala al pubblico il promo dell'episodio 5x06 dal titolo "What, Will, I, Have, Left" in cui rivedremo Elijah e Caroline. Il bel vampiro originale non era certo morto la scorsa settimana esponendosi al sole e, forse, aveva capito il "guaio" in cui si era cacciato, ma come farà a tornare dal fratello senza creare scompiglio e risvegliare il male ...

In The 100 5×04 Clarke - Bellamy e Octavia di Nuovo insieme : ma è l’inizio della guerra (promo 5×05) : Il mito del vaso di Pandora è usato oggi per indicare una serie di problemi, nascosti per molto tempo, che improvvisamente vengono alla luce: questo è quanto avviene in The 100 5x04. Dopo tre episodi introduttivi, utili a delineare il destino dei personaggi in questa quinta stagione, Pandora's Box li riunisce per un'evacuazione di massa. Avevamo lasciato Bellamy scendere a patti con Diyoza: aiutarlo ad aprire il bunker, dove più di mille persone ...

Primo promo di The Flash 4×23 : il finale di stagione in mano a DeVoe e al Nuovo villain? : Il Primo promo di The Flash 4x23 conferma l'intensità di questa stagione e sembra voler annunciare che niente è come sempre e tutto è ancora possibile. DeVoe va verso la sua illuminazione mentre Barry e i suoi uniranno le forze per sconfiggerlo e passare oltre dopo un periodo difficile e complesso. Il Primo promo di The Flash 4x23 mostra ombre dietro le quinte, uno scontro ad alta tensione ma anche la voglia di Barry di guardare oltre ...