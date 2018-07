eurogamer

: Nuova ondata di ban su Steam: oltre 60 mila gli account sospesi da Valve Anti-Cheat. #Steam - Eurogamer_it : Nuova ondata di ban su Steam: oltre 60 mila gli account sospesi da Valve Anti-Cheat. #Steam - CataniaToday : #meteo #Catania #allerta per una nuova ondata di calore, prevista nel weekend -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Non dev'essere stata una mattinata semplice per tssimi giocatori scorretti su, dato che il sistemaha colpito nella notte una moltitudine difacendo registrare la più grandedi ban della storia della piattaforma.Il VAC ha sospeso la bellezza di60in un brevissimo lasso di tempo, e nonostante la compagnia non abbia reso ufficiali le motivazioni di questi provvedimenti è lecito supporre che il sistema abbia imparato a riconoscere un nuovo tipo di, e conseguentemente bannato tutti i profili rei di averlo utilizzato.Come riporta PCGamesN questo sistema vigila su videogiochi come Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Ark e quelli della serie Call of Duty, quindi se foste appassionati di uno di questi titoli potete esultare: ier che vi hanno probabilmente sconfitto in maniera scorretta non hanno più unsu ...