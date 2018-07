Nuova fiammata africana

Spread - è la debolezza europea prima di quella italiana a soffiare sulla Nuova fiammata : L’avvitamento della situazione politica in Italia ha risvegliato la speculazione ribassista che ha iniziato a testare le resistenze dell’anello debole (noi) per capire se c’è spazio per tornare a scommettere sulla disgregazione dell’Eurozona. E’ un momento difficile, fatto di eccessi, in cui soprattutto i piccoli risparmiatori debbono mantenere i nervi saldi e non precipitarsi a vendere i propri titoli per la paura di ritrovarsi con un pugno di ...