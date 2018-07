Non solo bar | l' onda cinese fra import e acquisizioni

Note in rifugio coi Kujacoustic e Non solo : L'iniziativa è appoggiata da Libera, dal Consorzio Ctm Altromercato, dal Coordinamento Nazionale Rifugi e dalla Bottega del Mondo di Udine. Appuntamento nei seguenti rifugi: Calvi, Chiadinas, ...

Olio d’oliva (e Non solo) : elisir di bellezza per viso - corpo e capelli : Ci sono cosmetici capaci di raccontare la storia meglio di tanti altri. Uno di questi è l’Olio di bellezza: «Si narra che Afrodite per prepararsi ad un incontro amoroso con Anchise – ci spiega dott.ssa Patriza Garibaldi, Direttore del Museo Civico di Archeologia Ligure di Genova – volò a Cipro nel suo tempio di Pafo e vi si chiuse per affidarsi alle cure delle Grazie, simbolo di armonia e soavità, che le applicarono un unguento ...

Alpe d’Huez shock - Nibali verso al ritiro dopo la caduta : “Non riesco a respirare”. Dal Tour de France oltre al danno la beffa - “all’Ospedale ci vai da solo” - e spunta un VIDEO inedito della caduta : Tour de France, l’incredibile epilogo dopo la caduta di Nibali: Squalo verso il ritiro, abbandonato dagli organizzatori verso l’Ospedale di Grenoble Sta finendo nel modo peggiore possibile il Tour de France di Vincenzo Nibali: dopo la vergognosa caduta sulla salita dell’Alpe d’Huez, dove una moto dell’organizzazione l’ha travolto mentre lo Squalo dello Stretto stava volando verso uno storico successo di ...

Non solo Morata : l'affare Higuain può dipendere anche da Batshuayi : Il destino di Gonzalo Higuain non è legato a doppio filo solo a quello di Alvaro Morata , in predicato di lasciare il Chelsea . Secondo quanto riportato da Sky Sport , a sbloccare la trattativa tra il club di Abramovich e la Juventus per il centravanti argentino potrebbe essere anche la partenza di Michy Batshuayi . Il belga, 24 anni, potrebbe lasciare ...

Israele è “Stato nazione del popolo ebraico”/ Ultime notizie - Kremnitzer : "Apartheid Non solo in Sudafrica!" : Israele, approvata legge controversa: da oggi è "Stato-nazione del popolo ebraico", declassata la lingua araba e ridotti "diritti" dei cittadini arabi. Le reazioni e le contestazioni(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 18:25:00 GMT)

Rita dalla Chiesa : “Indagate sull'omicidio di mio padre”/ “Non fu ucciso solo dalla mafia - dietro c'è di più” : Rita dalla Chiesa: “Indagate sull'omicidio di mio padre. Non fu ucciso solo dalla mafia, dietro c'è di più”. L'appello della nota conduttrice durante la puntata di oggi de La Vita in Diretta(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:54:00 GMT)

Fedez Non crede in Dio e Non battezza Leone/ Il rapper mostra coerenza anche per le nozze - solo rito civile : Fedez risponde alle domande dei fans su Instagram e annuncia: "Non crdo in Dio. Battezzeremo Leo il 30 febbraio". Il web, poi, lo mette in guardia dalle conseguenze.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:18:00 GMT)

Aquarius - Leu denuncia 'Non ci fu chiusura dei porti - ma solo un silenzio di Salvini'. E mostra un documento del ministero dei Trasporti : ROMA - La chiusura dei porti, in Italia, si fa a voce, senza alcun atto formale. Basta un ministro che la annuncia, e i porti si chiudono. Lo ha scoperto il parlamentare di Leu Nico Stumpo che in un ...

Spagna - Luis Enrique si presenta : “Non ci saranno rivoluzioni - ma solo evoluzioni. Lopetegui? Non lo commento” : Il nuovo commissario tecnico delle ‘Furie Rosse’ si è presentato in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni “La parola fallimento è molto brutta e io sono sempre stato riluttante a usarla nello sport. I risultati non sono stati buoni, ma questi giocatori hanno dato il massimo e tutti hanno pensato durante i Mondiali alla voglia e alla passione dimostrata da tutti nell’essere spagnoli. Non ci sarà una ...

Cassazione - legittima difesa solo se è extrema ratio. "Non vale se puoi allontanarti dalla minaccia" : La legittima difesa "non è invocabile da parte di colui che accetti una sfida oppure reagisca a una situazione di pericolo volontariamente determinata" o alla quale "abbia concorso", nonostante la "possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore". Tradotto: se puoi scappare non puoi chiedere la scriminante. A metterlo nero su bianco è la Cassazione, con la conferma della condanna a Umberto ...

Juventus-Chelsea - si lavora ad un pacchetto di 3 calciatori : Non solo Higuain e Rugani… : Juventus e Chelsea alle prese con diverse trattative entrate nella fase calda, non solo Higuain e Rugani sul banco tra i due club Juventus e Chelsea sono al lavoro per completare una maxi operazione che potrebbe portare diversi calciatori bianconeri alla corte di mister Sarri. Ben note le trattative per Higuain e Rugani, per un totale di 100 milioni di euro, affari ben avviati che volgono verso la conclusione. Ebbene, secondo le ultime ...

Le prime FOTO di George Clooney dopo l’incidente in Sardegna : l’attore Non riesce a camminare da solo : George Clooney e le conseguenze dell’incidente in Sardegna: l’attore non riesce a camminare da solo, lo statunitense deve poggiarsi alla moglie Amal George Clooney, sorretto dalla moglie Amal nelle FOTO dei paparazzi del settimanale ‘Diva e Donna’, è alla sua prima apparizione pubblica dopo l’incidente subito in Sardegna durante le riprese del telefilm ‘Catch 22’, di cui è interprete e regista. La star di ...

Non solo Dignità : in arrivo anche il Decreto milleproroghe : Non solo Decreto Dignità. C’è anche il Decreto milleproroghe in attesa di arrivare domani – 20 luglio – sul tavolo del Consiglio dei ministri e di essere discusso e approvato. ll ministro per i Rapporti con il parlamento, Riccardo Fraccaro, ha spiegato che “tutti i ministeri stanno inviando le proroghe in scadenza da inserire”. Tre queste dovrebbe esserci il rinvio dell’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni e probabilmente ...

Estate 2018 - i migliori eBook reader & tablet e-ink : Kindle - ma Non solo… : Una delle attività migliori per rilassarsi sotto l’ombrellone è leggere un buon libro. Che siano di fantascienza o tra i finalisti del Premio Strega non importa, ma è certo che dopo un anno di fatiche, la possibilità di prendersi del tempo per noi stessi e lasciarci andare alla lettura può essere confortante. Certo, se sei un lettore accanito e decidi di andare all’estero per la tua Estate, portarsi dietro più di un libro può essere ...