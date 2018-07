Non ci sono problemi PSN oggi 20 luglio | chiarimenti su status server e account per

Migranti - Juncker a Conte : ?pronti a gestire cellule di crisi ma gli sbarchi Non sono competenza Ue : La Commissione condivide «il sentimento di urgenza dell’Italia», lavorerà tutta l’estate «per rafforzare la guardia di frontiera e costiera europea» e concorda «sulla necessità di...

“Sono triste. Non posso andare avanti”. Indebitato e con un tumore - perde la casa e si uccide : Nigel Hurst si è suicidato all'età di 56 anni. Soffriva di tumore ai reni, aveva divorziato dalla moglie e accumulato debito per quasi 80mila euro. Per questo motivo gli ufficiali giudiziari gli avevano pignorato la casa. E alla fine ha deciso di farla finta: "Se me ne vado sarà solo un enorme sollievo per tutti", ha scritto alle due figlie, prima di compiere l'insano gesto.Continua a leggere

#AmazonPrimeDay2018 : i prodotti più acquistati dagli italiani Non sono quelli di elettronica : I giorni dell’Amazon Prime Day 2018 si sono conclusi con un grande successo considerando che in tutto il mondo sono stati venduti oltre 100 milioni di prodotti. Questo grande successo ha fatto alzare la capitalizzazione di mercato della società Amazon che ha superato per la prima volta i 900 miliardi di dollari, facendola avvicinare ad Apple, che ha una capitalizzazione di circa 936 miliardi di dollari. Il Prime Day è ...

Migranti - Juncker a Conte : pronti a gestire cellule di crisi ma gli sbarchi Non sono competenza Ue : La Commissione condivide «il sentimento di urgenza dell'Italia», lavorerà tutta l'estate «per rafforzare la guardia di frontiera e costiera europea»

Berlusconi e le olgettine - spunta il video : "Non sono presidente di niente" : Silvio Berlusconi e le richieste delle olgettine: spunta un video risalente al 2011 e di cui è venuta in possesso l’agenzia Ansa. Il filmato è stato catturato di nascosto con un telefonino all’interno di villa San Martino: le ragazze, presumibilmente due, fanno delle richieste di lavoro all’allora presidente del Consiglio, che seduto su un divano spiega le sue ragioni per cui non potrà accontentarle: "Io non sono presidente di niente a ...

La modella spiega perché ha sfilato mentre allattava la figlia : "Sono mamma a tempo pieno - Non avevo una babysitter" : Ha allattato la figlia di cinque mesi mentre sfilava in passerella. Mara Martin, modella della rivista Sports Illustrated, è finita sui giornali per quel gesto, a suo dire del tutto spontaneo. Nulla di preparato: "Non ho un lavoro, sono una mamma a tempo pieno, quindi non avevo una babysitter", ha affermato la trentenne. La storia è subito diventata popolare a dimostrazione del fatto che l'allattamento può essere ...

Conte stoppa la flat tax Forza Italia Non ci sta : «Le coperture ci sono» : Il suo pacchetto fiscale, flat tax in testa, Forza Italia lo presenta alla stampa in Senato nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte spiega, in un'intervista al Fatto quotidiano, che la tassa piatta il suo governo non la farà. Almeno, come è scritta al primo punto del programma del centrodestra e anche prevista nel contratto sottoscritto da Lega e M5s.Il capo dell'esecutivo, infatti, giura che non ci saranno condoni fiscali e parla di una ...

Teresa Langella - la tentatrice di Temptation Island : “Non sono rifatta” : Temptation Island, la tentatrice Teresa Langella è rifatta? Teresa Langella ha subito colpito il pubblico di Temptation Island per la sua avvenenza fisica e sensualità. In molti hanno accusato la tentatrice di Andrea Celentano di essere rifatta perché molto cambiata rispetto ai tempi della partecipazione a Uomini e Donne. Ma da allora la napoletana è […] L'articolo Teresa Langella, la tentatrice di Temptation Island: “Non sono ...

Trump alla Fed : Non sono contento di aumento tassi d'interesse : New York, 19 lug., askanews, - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di 'non essere contento' degli aumenti dei tassi di interesse decisi dalla Fed, già due, nel 2018,, in un'...

Io - madre - sull'aborto Non sono d'accordo con papa Francesco : E non si trattava solo della sofferenza fisica, durata pochi giorni, ma del peso del peccato del mondo, un dolore che solo il Figlio di Dio poteva sostenere. Non ci ha però redenti la sofferenza di ...

Decreto dignità - Boeri : "Non sono contrario"/ "Di Maio sapeva che sarebbero scesi gli occupati" : Decreto dignità, Boeri: "Non sono contrario". Il presidente dell’Inps in audizione nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera: "Di Maio sapeva che sarebbero scesi gli occupati"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:09:00 GMT)