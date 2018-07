Non abbiamo ancora imparato la lezione di Fantozzi

Olimpiadi Torino - la sindaca Appendino pronta alla corsa : “Non abbiamo paura di nessuno” : Olimpiadi Torino, la sindaca Appendino sembra essere carica in vista della corsa per l’assegnazione della competizione “Sono orgogliosa del lavoro fatto. La delibera portata oggi in aula è un documento che riprende i punti del nostro dossier e nel quale crediamo. Non abbiamo alcuna paura di candidarci alle Olimpiadi e di portare avanti il nostro progetto”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha poi ...

Lakers - coach Walton Non si nasconde : “LeBron James? L’ho incontrato - abbiamo parlato soltanto di una cosa…” : Luke Walton, coach dei Lakers, ha parlato faccia a faccia con LeBron James: domenica scorsa a Los Angeles il primo incontro fra i due per discutere sugli obiettivi della squadra giallo-viola Nei giorni scorsi, Luke Walton, attuale coach dei Los Angeles Lakers, ha incontrato diverse personalità importanti del mondo NBA: da Tyronn Lue a Wrik Spoelstra, passando per Richard Jefferson e Channing Frye. Che cosa hanno in comune? L’aver avuto a ...

Giuseppe Conte scrive al premier ceco Babis : "Sui migranti abbiamo scelto la legalità - Non una strada per l'inferno" : Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione concreta, focalizzata e di matrice autenticamente europea". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera inviata al Primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla ...

Maurizio Martina : “Il Pd deve rivendicare le buone cose fatte - ma c’è un pezzo di Italia che Non abbiamo visto” : Ospite a In Onda, il segretario del Partito Democratico Maurizio Martina ha parlato del futuro del Pd: "Non escludo candidatura alle Primarie, ma non è il primo dei miei problemi. Non mi sento un segretario a tempo determinato, né un passacarte: ora la priorità è riprendere il rapporto con i cittadini e col Paese. Dobbiamo smettere di guardarci l'ombelico".Continua a leggere

Il duetto speciale di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre e le nuove date di Non abbiamo armi live : Il duetto di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre ha raggiunto il web direttamente attraverso i profili social di Ermal Meta. I due hanno improvvisato un duetto speciale sulle note del singolo Big Boy, composto da Ermal Meta per il vincitore di Amici di Maria De Filippi (edizione numero 15, chiusa nel 2016). Sergio Sylvestre, concorrente americano dalla voce soul, aveva conquistato il cuore del pubblico che lo aveva sostenuto nel suo ...

Francia-Croazia - Deschamps : 'Non abbiamo espresso un bel gioco - ma il titolo è meritato' : "È meraviglioso il fatto che ci sia un campione del mondo a 19 anni. Non avremo espresso un bel gioco, ma abbiamo tirato fuori grandi qualità dal punto di vista mentale. Poi abbiamo segnato quattro ...

Mondiali Russia 2018 - Deschamps ammette : “siamo campioni del mondo - ma Non abbiamo espresso bel gioco” : Il commissario tecnico della Francia ha ammesso il fatto che la sua squadra non abbia espresso bel gioco, sottolineando però come il titolo sia meritato La Francia è campione del mondo, vent’anni dopo l’ultima volta. Un successo voluto, sudato e meritato per la selezione di Didier Deschamps, autentico artefice di questa splendida cavalcata. Fabio Ferrari/LaPresse Il commissario tecnico dei ‘Galletti’ non sta nella ...

Shorts di jeans Non ne abbiamo mai abbastanza e quelli a vita alta sono amore assoluto h24 tutta estate 2018 : Un evergreen in grado di stupire senza se e senza ma, e che soddisfa tutti i gusti del mondo più uno. Gli Shorts di jeans a vita alta sono la vecchia/nuova ma comunque immortale ossessione della ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova a Temptation Island Vip? / La coppia : "Non abbiamo nulla da mettere alla prova" : Luca Onestini e Ivana Mrazova parteciperanno a Temptation Island Vip? La coppia smentisce: "È un bel programma ma non abbiamo nulla da mettere alla prova"(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:05:00 GMT)

Dl Dignità - Di Maio : "8 mila posti in meno? Numeri Non del Governo"/ Video - "Abbiamo contro le lobby" : Decreto Dignità, Mattarella firma il testo: arriva l'ok del Presidente della Repubblica, la Ragioneria di Stato ha trovato le coperture, ecco tutte le novità(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 15:36:00 GMT)

Migranti Vos Thalassa : avevamo paura - Non abbiamo aggredito nessuno : Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno Continua a leggere L'articolo Migranti Vos Thalassa: avevamo paura, non abbiamo aggredito nessuno proviene da NewsGo.

Migranti - un'altra nave verso l'Italia Salvini : «A bordo 450 clandestini Non approderà - abbiamo già dato» : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare. abbiamo già dato, ci siamo capiti?'.

Andrea Salerno a DM : «La7 Non è una all news generalista. La concorrenza di Rete 4? Noi abbiamo una storia - gli altri cercheranno di imitarci» : Andrea Salerno Oscurato dalla presenza dell’editore Urbano Cairo, alla presentazione dei palinsesti 2018/2019 di La7 , il direttore di Rete Andrea Salerno ha avuto poco spazio per parlare. Ma ha parlato. E lo ha fatto con noi. Ai nostri microfoni, il giornalista ed ex autore televisivo ha commentato le conferme della programmazione terzopolista, rivendicando i risultati ottenuti sinora, e si è soffermato su alcuni aspetti che ...

