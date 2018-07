ilgiornale

: Vertice di governo: trovato l’accordo sulle nomine di Cassa Depositi e Prestiti - Corriere : Vertice di governo: trovato l’accordo sulle nomine di Cassa Depositi e Prestiti - ntonioGiordano : RT @ilgiornale: Nomine, trovato l'accordo tra #Lega, grillini (e #Tria): Fabrizio #Palermo alla #Cdp - ilgiornale : Nomine, trovato l'accordo tra #Lega, grillini (e #Tria): Fabrizio #Palermo alla #Cdp -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Che qualche tensione nel governo ci sia, non è ormai un mistero. Lo dimostra la riunione convocata ieri da Giuseppe Conte (per parlare delle) e misteriosamente saltata all'ultimo minuto. Matteo Salvini, ai cronisti che gli chiedevano il motivo di tanto inatteso rinvio, aveva detto che del vertice lui "non ne sapeva nulla".A infiammare i rapporti nell'esecutivo è la partita delle. Troppo importanti per lasciarle al caso. In particolare, a giocare il ruolo della zizzania è la poltrona di comando di Cassa Depositi e prestiti. Giovanni, ministro dell'Economia, vedrebbe di buon grado la scelta di Dario Scannapieco, nome che non incontra le simpatie grilline. Nei giorni scorsie M5S, come raccontato dal Giornale, avevano fatto trapelare che su Cdp si tratta di una "trattativa a tre". In cui i due contraenti del patto di governo, Carroccio e M5S, devono giocare la ...