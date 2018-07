Nomine | Di Maio getta acqua sul fuoco | Mai chieste dimissioni Tria

Nomine CDP E RAI - TENSIONI DI MAIO-SALVINI CON TRIA/ Stallo Governo Lega-M5s - il nodo ’establishment’ : Conte annulla vertice su NOMINE Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-TRIA impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 12:05:00 GMT)

Nomine - l'ira di Di Maio : è una scelta politica. Salvini per ora fa il pompiere : Perciò nega che il ministro dell'Economia sia diventato un caso politico, lasciando a Giorgetti il ruolo del poliziotto cattivo. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha ben presente la ...

Nomine - vertice a palazzo Chigi Conte-Salvini-Di Maio-Tria : ...presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato alle 15 un vertice ristretto del Governo sulle prossime Nomine con i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio ed il ministro dell'Economia ...

Che cosa sta succedendo fra Di Maio - Salvini e Tria sulle Nomine in Cdp? : A far accantonare l'idea dello schema a due Scannapieco-Palermo sarebbero state le voci " giunte anche a Palazzo Chigi e al ministero dell'Economia " che i due non hanno un particolare feeling. Una ...

Rai : Di Maio - Nomine al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io e Salvini ci siamo dati una parola sulla Rai e cioè che metteremo persone al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica con un amministratore delegato che abbia soprattutto una visione manageriale. C’è da mettere mano a un’azienda in cui c’è qualcosa che non va, in cui c’è una pletora di raccomandati”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo Rai: Di ...

Rai : Di Maio - Nomine al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica : Roma, 9 lug. (AdnKronos) – “Io e Salvini ci siamo dati una parola sulla Rai e cioè che metteremo persone al di sopra di ogni sospetto di appartenenza politica con un amministratore delegato che abbia soprattutto una visione manageriale. C’è da mettere mano a un’azienda in cui c’è qualcosa che non va, in cui c’è una pletora di raccomandati”. Lo ha detto Luigi Di Maio a In Onda su La7. L'articolo ...

Match su Rai e Nomine in scadenza - Di Maio tenta il rilancio sulla Lega e punta sulla Gabanelli : Per arginare la ruspa di Matteo Salvini, Luigi Di Maio scende in trincea. Il leader grillino ha intenzione di fare delle nomine in Rai e in Cassa depositi e prestiti l'argine per dimostrare...

Rai - Di Maio : Nomine devono essere sganciate dalla politica : Roma, 20 giu. , askanews, 'Le nomine del Cda, del direttore generale e del presidente della Rai non devono essere appannaggio della politica, ma sganciate dalla politica. devono avere una mission: ...

Governo Conte - le Telecomunicazioni restano a Di Maio. Giorgetti guiderà il Cipe. Vertice sulle Nomine a Palazzo Chigi : La delega alle Telecomunicazioni rimarrà ai Cinquestelle. Anzi, per il momento la manterrà lo stesso ministro per lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio che ha annunciato l’accordo trovato con la Lega sul Blog delle Stelle parlando della vertenza Tim. Una crisi, ha detto il vicepresidente del Consiglio, che “ci fa capire perché è importante che ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico lavorino all’unisono. Così come è importante ...

Governo - vertice Conte-Di Maio-Salvini sulle Nomine. Nel pomeriggio Consiglio dei ministri : Ancora in bilico le caselle che riguardano i ministeri dell'Economia e degli Esteri, in particolare a causa di alcune riserve da parte dei ministri Tria e Moavero Milanesi su alcuni nomi proposti dai ...

Governo : vertice Conte-Di Maio-Salvini a P. Chigi - stretta su Nomine : Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Terminato il vertice dei ministri economici a Palazzo Chigi, a stretto giro dovrebbe iniziarne un altro tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Al centro della riunione, viene spiegato, la nomina di viceministri e sottosegretari, una partita che il Governo conta di chiudere da qui alle prossime ore. Il Cdm per ufficializzare le nomine dovrebbe dunque ...

Governo - vertice Conte-Salvini-Di Maio/ M5s - “niente manuale Cencelli” : Nomine viceministri e sottosegretari : Governo, vertice fra Conte, Di Maio e Salvini: ultime notizie su nomine sottosegretari e viceministri, leader M5s "non useremo manuale Cencelli". Strappo sui parametri Ue (Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 17:16:00 GMT)

Nomine E SOLDI/ L'Iva e il manuale Cencelli mandano in crisi il Salvimaio : Di Maio ha detto che L'Iva non aumenterà: vuol dire che servono subito 12 miliardi. Nel frattempo, M5s e Lega non trovano un accordo su viceministri e sottosegretari. ANSELMO DEL DUCA(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 06:02:00 GMT)DOPO LA FIDUCIA/ Folli: Salvini rischia di fare la stessa fine di RenziIL CASO/ "Sussidiarietà", lo strappo di Conte con Salvini & Di Maio, di R. Bonacina

La pace fiscale per trovare le risorse per reddito di cittadinanza - Fornero - giustizia Di Maio e il risiko Nomine : fuori i ribelli : Il premier: rifondare il rapporto Stato- contribuenti. Ma non ci sono scadenze su flat tax e pensioni