Nomine Cdp | governo | fumata bianca

blogo

: Nel governo ormai ci sono tre partiti: la Lega, il M5S, e quello di Tria @LaStampa - alexbarbera : Nel governo ormai ci sono tre partiti: la Lega, il M5S, e quello di Tria @LaStampa - alexbarbera : +++ Habemus nomine (le prime due): Fabrizio Palermo amministratore delegato di Cdp, Alessandro Rivera direttore generale del Tesoro +++ - RaiNews : Cassa depositi e prestiti, vertice a @PalazzoChigi con Tria, Giorgetti e Di Maio: 'Trovata intesa sulle nomine alla… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) 16.50 - Fabrizio Palermo nuovo direttore di Cdp (chi è) e Alessandro Rivera nuovo direttore generale del Tesoro. La partita delle delicatesi è chiusa con il ministro Tria che se da un lato ha dovuto rinunciare a quello che sarebbe stato al suo candidato per Cassa depositi e prestiti (si parlava dell'ex presidente Bei Dario Scannapieco) dall'altro l'avrebbe spuntata sul nome da lui proposto per la direzione generale del Tesoro. Rivera, da responsabile del dipartimento banche del Mef, per una carriera tutta interna al ministero, si è occupato del dossier crisi bancarie. Ora viene "promosso" a direttore generale. Il Financial Times lo ha definito uno dei "superman del Tesoro". La nomina di Rivera non è ancora stata ufficializzata ma non ci dovrebbero essere ormai sorprese. 14.04 - "" nell'incontro di stamattina tra il ministro dell'Economia, i due vicepremier e il ...