Nomine Cdp | c' è l' accordo | Governo | fumata bianca nel vertice di oggi

Nomine - trovato l'accordo tra Lega - grillini (e Tria) : Fabrizio Palermo alla Cdp : Che qualche tensione nel governo ci sia, non è ormai un mistero. Lo dimostra la riunione convocata ieri da Giuseppe Conte (per parlare delle Nomine) e misteriosamente saltata all'ultimo minuto. Matteo Salvini, ai cronisti che gli chiedevano il motivo di tanto inatteso rinvio, aveva detto che del vertice lui "non ne sapeva nulla".A infiammare i rapporti nell'esecutivo è la partita delle Nomine. Troppo importanti per lasciarle al caso. In ...

Nomine Cdp - vertice a Palazzo Chigi : c'è l'accordo : Nessuna precisazione è stata però fornita sui nomi, rimandando tutto ad un successivo comunicato affidato al Ministero dell'Economia. Sembra dunque questo l'epilogo del duro braccio di ferro che ha ...

Nomine - vertice a palazzo Chigi : fumata bianca su Cdp : Ieri il tentativo di trovare una intesa del premier si era infranto subito, nel giro di qualche minuto, sullo scoglio di rapporti deteriorati tra il ministro dell'Economia e i due vicepremier Matteo ...

Nomine - vertice a palazzo Chigi : fumata bianca su Cdp : fumata bianca dal vertice di palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte, i ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria, e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Secondo...

Nomine : dal vertice con Conte fumata bianca su Cdp : fumata bianca dal vertice a Palazzo Chigi con il premier Conte, i ministri Di Maio e Tria, e Giancarlo Giorgetti. Secondo quanto si apprende sarebbe stata trovata l'intesa sul vertice del Cdp.

Trovata l'intesa sulle Nomine in Cdp : Concluso a Palazzo Chigi il vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Secondo quanto si apprende da fonti di governo c'è l'accordo sulle nomine per i vertici di Casa depositi e Prestiti.

Nomine Cdp E RAI - TENSIONI DI MAIO-SALVINI CON TRIA/ Stallo Governo Lega-M5s - il nodo ’establishment’ : Conte annulla vertice su NOMINE Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-TRIA impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 12:05:00 GMT)

Salta il vertice sulle Nomine della Cdp. Incontro riservato tra Conte e Tria : Un vertice convocato dal premier e poi sconvocato fra l’imbarazzo generale. Matteo Salvini che dice platealmente di «non saperne nulla» mentre Luigi Di Maio alla Camera si scaglia riservatamente contro il ministro del Tesoro. E infine un Incontro a quattr’occhi fra quest’ultimo e Giuseppe Conte a Palazzo Chigi,in cui si sarebbe parlato perfino di ...

Nomine - salta vertice Governo : Salvini - “Non sapevo nulla”/ CdP - tensione M5s-Lega : soluzione il 24 luglio? : Conte annulla vertice su Nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:54:00 GMT)

CDP - SALTA VERTICE GOVERNO : SALVINI - “NON SAPEVO NULLA”/ Caos Nomine : Tria irritato - trattativa Lega-M5s : Conte annulla VERTICE su nomine Cdp: SALVINI smentisce il Premier, "non SAPEVO nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:53:00 GMT)

Governo nel caos sulle Nomine. Vertice convocato e sconvocato nel giro di un'ora. Tria tiene il punto su Scannapieco a Cdp : Il padrone di casa aveva messo a disposizione la location che conta e le migliori intenzioni nonostante l'ingrato e complicato compito del mediatore. Ma gli invitati non si sono presentati. Ufficialmente per impegni già presi, ma dietro il Vertice sulle nomine convocato e sconvocato dal premier Conte nel giro di un'ora, ci sono distanze e screzi che sanciscono lo stallo totale e lo scontro, ancora incandescente, tra Salvini, Di Maio e il ...

Cdp - vertice Conte-Salvini convocato e annullato/ Ministro - “non lo sapevo” : Pd - “non dettino Nomine a Tria” : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-Tria impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:44:00 GMT)

Conte annulla vertice Nomine Cdp/ Salvini smentisce Premier - "non sapevo nulla dell'incontro" : nodo Lega-M5s : Conte annulla vertice su nomine Cdp: Salvini smentisce il Premier, 'non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io'. Di Maio-Tria invece..

Cdp - Conte convoca vertice per le Nomine - ma poi lo rinvia - . Salvini : 'Non sapevo nulla' : All'incontro erano stati chiamati a partecipare i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, 'Non sapevo che fosse stato convocato e non sapevo neanche che ...