No ai neri in squadra E il club di Mosca annulla l’acquisto del difensore

(Di venerdì 20 luglio 2018) "Abbiamo il nero solo nei colori sociali, ma solo bianchi in". Con questa dura presa di posizione, affidata a un comunicato, il gruppo ultras Zapad-5 del tifo organizzato del Torpedoha invitato - eufemismo - la società adre il tesseramento delcentrale (russo!) Erving Botaka.La sua colpa? Essere di colore. Anche se, appunto, nato e cresciuto in Russia da genitori però di origini congolesi.Il suo acquisto era cosa fatta, finché la frangia più estrema dei "tifosi" si è opposta all"operazione di mercato. La società (peraltro storica del calcio russo) si è dimostrata più che debole, cedendo alla minaccia dello Zapad-5 per non rischiare di subire intimidazioni ulteriori e anche (violente) contestazioni. E così il contratto è stato stracciato. Insomma, non certo un bello spot per il calcio russo, dopo l'ottima prova data con il Mondiali in patria appena ...