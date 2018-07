Nilufar e Giordano dopo Uomini e Donne | il viaggio d' amore prima di Temptation Island Vip

Uomini e Donne/ Nilufar e Giordano - progetto convivenza e sorpresa d'amore. Prima però.. (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno festeggiato i loro due primi mesi insieme in modo speciale. (Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island vip/ Uomini e Donne - il "trauma" Stefano è superato? : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si preparano alla partenza per Temptation Island vip per mettere alla prova il loro rapporto dopo il "trauma" Stefano, tutto superato?(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 12:42:00 GMT)

Temptation Island Vip 2018 coppie : Luca e Ivana smentiscono - Nilufar e Giordano favoriti : Fervono i preparativi per la prima edizione di Temptation Island Vip 2018. Il reality show delle tentazioni a partire dal prossimo settembre ospiterà all'interno del temuto villaggio sardo diverse coppie famose del piccolo schermo si metteranno in gioco per capire se il loro è vero amore oppure no. Diversi i nomi delle papabili coppie protagoniste di questa prima edizione del programma condotto da Simona Ventura su Canale 5, tra cui quelli di ...

Uomini e Donne Oggi Nilufar struggente : “Giordano - la mia anima è tua” : Uomini e Donne Oggi, Nilufar è struggente: “Giordano, la mia anima fu consegnata a te e solo a te; è tua…” Sono lontani i tempi in cui si addensavano nubi scure sulla storia d’amore tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi… Erano i tempi in cui Stefano Guglielmini faceva esplodere il caso a Uomini e Donne, mettendo sulla […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Nilufar struggente: “Giordano, la mia anima è ...

La confessione di Nilufar e Giordano - ex U&D - sul loro primo giorno : complicità e passione : Nilufar Addati e Giordano Mazzochi si dimostrano sempre più complici. La giovane coppia, nata nel famoso studio Mediaset di Uomini e Donne [VIDEO], alimenta giorno dopo giorno un grande amore che viene condiviso quotidianamente con il pubblico attraverso i numerosi scatti fotografici e le varie Instagram Stories pubblicate sui social. Di recente la coppia si è lasciata andare ad alcune curiose rivelazioni in merito ai momenti successivi alla ...

Giordano e Nilufar - confessione : il giorno della scelta di corsa nella stanza da letto : A due mesi dalla scelta a Uomini e donne, la coppia Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sembra sempre più affiatata e unita, come testimoniano anche i numerosi scatti che i due postano sui loro profili social. Su Instagram l'ex corteggiatore si è lasciato andare ad una piccante confessione in risposta ad una domanda rivoltagli da una follower, svelando un particolare ancora sconosciuto ai numerosissimi fan della coppia e facendo intuire che tra ...

Giordano Mazzocchi e la confessione hot : "Il giorno dopo la scelta di Nilufar..." : In questo periodo i social (ed in particolare Instagram) regalano la possibilità agli utenti iscritti di poter chiedere domande ai loro followers, riscuotendo un ottimo successo della funzione che ha coinvolto anche personaggi come Ignazio Moser, l'ex gieffino infatti ha risposto alle questions dei suoi followers, rilasciando anche qualche dettaglio dal sapore hot sulla relazione con Cecilia Rodriguez.Anche Giordano Mazzocchi, ex ...

Giordano Mazzocchi : 'Dopo la scelta - io e Nilufar abbiamo fatto l'amore tutto il giorno' : Giordano Mazzocchi ha usato i social network per raccontare i dettagli più "piccanti" del primo giorno trascorso con Nilufar Addati dopo la scelta a Uomini e Donne. Interpellato da una fan su cosa hanno fatto lui e la fidanzata quando sono rimasti soli, il ragazzo ha svelato di aver passato un giorno intero in albergo con la compagna e di aver fatto l'amore con lei a lungo. Questi particolari intimi che il romano ha raccontato senza peli sulla ...

Giordano e Nilufar di Uomini e Donne - piccante confessione di lui : “A letto…” : Uomini e Donne, la piccante confessione di Giordano Mazzocchi su Nilufar Addati C’è tanto amore, complicità ma soprattutto passione tra Giordano e Nilufar di Uomini e Donne. A due mesi dalla scelta alla corte di Maria De Filippi, la coppia è più che mai unita e affiatata. Le bugie dell’italo-persiana e la sua tresca con […] L'articolo Giordano e Nilufar di Uomini e Donne, piccante confessione di lui: “A ...

U&D : Nilufar e Giordano a Temptation Vip condotto dalla Ventura (RUMOURS) : Fervono i preparativi per la prima edizione di Temptation Island Vip, che andrà in onda nel corso del mese di settembre e che vede alla conduzione Simona Ventura. Le indiscrezioni che circolano in questi giorni danno Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi come sicuri partecipanti di questa nuova edizione Vip del reality show che mette alla prova la forza dell'amore delle coppie concorrenti. Da U&D a Temptation Nonostante manchino ancora un ...

Anticipazioni Temptation Island Vip - chi c'è di Uomini e donne : favoriti Giordano-Nilufar : Temptation Island Vip 2018 ci sarà. La prima edizione del fortunato reality show delle tentazioni andrà in onda a partire dal mese di settembre su Canale 5, così come è stato confermato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione tv e così come ha confermato la conduttrice Simona Ventura sui social. E così in queste ore si pensa già al cast della prima edizione del reality e tra le possibili coppie in gara, alcune ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip/ Uomini e Donne - le differenze con Ida e Riccardo : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip? L'indiscrezione bomba del portale 361Magazine conferma la coppia di Uomini e Donne nel cast del programma di Simona Ventura.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 17:20:00 GMT)

Andrea - Giulia e Nilufar - Giordano da U&D a favoriti per Temptation Island VIP : Fervono i preparativi per la prima edizione di Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni che quest'anno raddoppia il suo appuntamento su Canale 5. Stasera debuttera' la versione 'classica' del programma condotta da Filippo Bisciglia, dopodiché a settembre sara' la volta della versione 'Vip', [VIDEO] capitanata da Simona Ventura. In queste ore sono venute fuori le prime indiscrezioni sulle possibili coppie in gara in questa prima ...