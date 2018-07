Niente più inoltro messaggi in WhatsApp selvaggio | limite 5 condivisioni in test

Unione Europea - Entro sette anni Niente più dazi sulle auto made in Japan : L'Unione Europea e il Giappone hanno siglato un accordo di massima per liberalizzare gli scambi commerciali tra le due aree, che avrà molteplici conseguenze per il settore automobilistico del Vecchio Continente. L'intesa politica, volta a favorire la conclusione Entro la fine dell'anno delle trattative per arrivare al cosiddetto Jefta (Japan Europe free trade agreement) e legata a un ulteriore accordo di partnership economica su diversi temi ...

Pd - Zingaretti : "Congresso per cambiare tutto o non resterà più Niente" : "Ora congresso per cambiare tutto e voltare pagina o del #Pd non resterà più niente". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

Iliad sfida Ho. Mobile - qual è più conveNiente? Offerte e costi a confronto : Iliad sfida Ho. Mobile, qual è più conveniente? Fonte foto: tuttoandroid.it Iliad sfida Ho. Mobile, qual è più conveniente? Offerte e costi a confronto Nelle ultime settimane il mercato italiano è ...

Pd - Zingaretti 'Ora il Congresso per cambiare tutto o non resterà più Niente' : ROMA. Parole gravi, preoccupatissime sul destino del Pd. Nicola Zingaretti, governatore del Lazio e al momento unico candidato ufficialmente in campo per la corsa alla segreteria, parla attraverso ...

Niente più Samsung Pay sui device di fascia economica : la decisione dell’azienda : Samsung Pay non verrà più integrato sui device di fascia bassa del colosso asiatico: questa sembra essere la decisione presa dal produttore. Si tratta di una scelta che l'OEM ha adottato già da diverso tempo, anche se fin qui mai ufficializzata. Basti pensare che dei dieci ultimi modelli presentati solo i Galaxy S9 e Galaxy A8 includono la tecnologia di pagamenti mobile (in pratica gli smartphone dal prezzo inferiore ai 500 euro non prevedono ...

Niente accordo Li-Rybolovlev : Milan sempre più verso Elliott : Si va verso la conclusione dell'era cinese al Milan: il club rossonero è sempre più vicino a diventare statunitense. L'articolo Niente accordo Li-Rybolovlev: Milan sempre più verso Elliott è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Malinconico e incompiuto Neymar riparte da Niente : La caduta degli dei non risparmia nessuno, dopo Cristiano Ronaldo e Messi anche Neymar abbandona la Russia a testa bassa, con più lacrime che sorrisi. Poteva essere il suo Mondiale, doveva esserlo ...

Migranti - crisi e contestazioni : la politica ha perso la bussola - nessuno ci capisce più Niente : Intendiamoci, non sto accusando nessuno di essersi improvvisamente rincretinito. Il fatto è però che persino là dove il cittadino comune è solito informarsi (partiti, televisioni, giornali) per cercare di raccapezzarsi sull’attuale situazione politica in rapidissima evoluzione, l’incertezza da noi regna sovrana. Il Partito democratico, che dettava la linea politica della sinistra e del centro democratico del Paese, dopo le tremende scoppole ...

Niente più bufale e truffe su WhatsApp? Aggiornamento link sospetti - come funzionano : I link sospetti potrebbero determinare la fine di bufale e truffe su WhatsApp? L'Aggiornamento beta appena lanciato per l'applicazione di messaggistica costituisce una speranza concreta contro catene farlocche e news fake che pure circolano abbondanti approfittando della popolarità del servizio. Vediamo bene di che cosa si tratta e come si comporterebbe la nuova funzione. A dare notizia dell'imminente novità è il solito ben informato ...

Banda della Magliana - Niente più scorta per Abbatino il 'Freddo' : È stato l'uomo delle mille rivelazioni e dei tanti enigmi non sciolti sulla storia della Banda della Magliana. Ora, però, Maurizio Abbatino, l'ultimo capo storico del gruppo, da tempo pentito, perde ...

Niente più gif e meme - la riforma che potrebbe rendere internet meno libero : meme, gif e molto altro al bando da internet: la riforma che rischia di mettere a repentaglio la libertà del web Una riforma europea è stata approvata il 20 giugno 2018 atta a tutelare il copyright su internet. Questa oltre a prendere a cuore i diritti di autori, scrittori e programmi tv però limita la libertà di internet. Se la riforma ottenesse il via libera infatti ogni citazione riportata da un sito web sarebbe sottoposta a ”link ...

Niente più “Tiki Taka Russia” : il ritorno di “Balalaika” segna la fine del programma di Pardo - ma gli spettatori non gradiscono : Via Pierluigi Pardo e ”Tiki Taka Russia”, si torna a ”Balalaika”: gli spettatori dei Mondiali di Russia 2018 non gradiscono la scelta di Mediaset “Tiki Taka Russia“, programma di commento alle partite dei Mondiali di Russia 2018, non andrà più in onda. Con il trasferimento delle partite da Italia Uno a Canale 5, al programma di Pierluigi Pardo si sostituirà la trasmissione ‘Balalaika‘. ...