Nick Cave & The Bad Seeds | al Lucca Summer Festival; quando l’arte si fa musica

(Di venerdì 20 luglio 2018) Al, manifestazionele che si tiene adurante il mese di luglio sin dal 1998, si è svolto il concerto di, supportato da una band di enorme calibro artistico, che non ha deluso le aspettative. Il pubblico di; The Badrispecchia appieno la spiritualità del gruppo. Spettatori attenti, silenziosi, allegri, commossi nei momenti giusti, fanno da cornice allo spettacolo e diventano essi stessi l’opera d’arte che il gruppo ricerca. Un concerto profondo, una comunione spirituale con gli spettatori, che prima ti fa scatenare e poi ti tocca l’anima nel profondo, dove gli strumentili diventano parole, frecce che colpiscono direttamente al cuore aprendo un varco da dove fuoriescono amplificate, tutte insieme le emozioni. Ti rendi conto di non assistere a un semplice concerto, ma ad un vero e proprio rito di comunione dove lo ...