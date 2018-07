Nibali torna a casa | ' Tour investa di più in sicurezza' E spunta un video della caduta

Tour de France 2018 : le pagelle della nona tappa. John Degenkolb torna a trionfare a Roubaix - Vincenzo Nibali si difende bene : nona tappa per il Tour de France 2018: si conclude la prima parte della Grande Boucle con la frazione che è arrivata in quel di Roubaix. Protagonista il pavé: 21.2 chilometri sulle pietre per i corridori, che tra cadute, forature e tantissimi colpi di scena sono riusciti a far divertire il pubblico. A trionfare è stato un super John Degenkolb davanti alla maglia gialla Van Avermaet. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei ...

Tour de France – In casa Bahrain Merida torna il sereno - Nibali spiega : “tensione - stress e fatica - ma…” : Vincenzo Nibali ritrova serenità e si concentra sul lavoro in bici: le parole dello Squalo dello Stretto dopo il disappunto post cronosquadre La cronosquadre di Cholet del Tour de France 2018 ha creato qualche disappunto all’interno del Team Bahrain Merida: nonostante la squadra di Vincenzo Nibali sia riuscita a non perdere troppo tempo rispetto al Team Sky, lo Squalo dello Stretto ha mostrato un pizzico di disappunto per la ...

Tour de France : cronosquadre alla BMC - Froome torna davanti a Nibali : Come era preventivabile la cronosquadre della terza tappa del Tour de France ha rivoluzionato la classifica generale. BMC, Sky e Mitchelton hanno permesso a Porte, Froome e Adam Yates di recuperare il terreno perso nella caduta occorsa nella tappa inaugurale, in qualche caso anche con gli interesse su alcuni dei rivali per la vittoria finale. La vittoria è andata alla BMC di Richie Porte, che ha così portato Greg Van Avermaet in maglia gialla, ...

Tour : Nibali - felice di tornare : ANSA, - ROMA, 27 GIU - "Sono molto felice di tornare al Tour de France. Il percorso mi è piaciuto fin da subito e il fascino della Grande boucle è indiscutibile. Mi appresto ad andare in Francia con ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in gara : “Buon ritiro in altura - al Giro del Delfinato ci proverò in qualche tappa” : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in gara, domenica, al Giro del Delfinato. Sarà la prima tappa di avvicinamento al Tour de France, obiettivo principale, insieme al Mondiale, della stagione del ciclista siciliano. Per prepararsi al meglio all’appuntamento con la Grande Boucle, Nibali si è allenato sul Teide, il vulcano di Tenerife, nelle Canarie, e in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha confessato le sue ...

Giro del Delfinato 2018 : torna in gara Vincenzo Nibali! Comincia l’avvicinamento verso il Tour de France : Si avvicina l’estate e arriva il momento più caldo per l’annata ciclistica: fari puntati ovviamente sull’edizione numero 105 del Tour de France. Percorso davvero molto vario e interessante quello per la Grande Boucle di quest’anno, che scatterà il 7 luglio da Noirmoutier-en-l’Île. Attesissimo, tra i papabili alla Maglia Gialla di Parigi, anche il nostro Vincenzo Nibali. L’azzurro già nel 2014 è riuscito nel ...