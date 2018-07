Neymar | il nuovo tatuaggio è un’ode a sé stesso | ecco l’ultimo tattoo del brasiliano

sportfair

: mi sono innamorato del nuovo tatuaggio di neymar, le foto mi stanno blessando l’esistenza - jaydenskriver : mi sono innamorato del nuovo tatuaggio di neymar, le foto mi stanno blessando l’esistenza - Luca8897 : @Sport_Mediaset Hanno deciso di far uscire pazzi quelli della EA. Già stanno rifacendo le cover per via di Ronaldo,… - il_razza : RT @BELUSHI69: @StefaniaC11 Entro sabato - Neymar pensa al Milan - Mbappe vuole il milan - Papa Francesco benedice il nuovo corso del Mila… -

(Di venerdì 20 luglio 2018)si fa tatuare il petto, il calciatoredel Psg aggiunge ai suoi innumerevoli tatuaggi un altro“Gigante por Natureza“, è questa la scritta chedopo i Mondiali di Russia 2018 si è voluto fare tatuare sul petto dal suo tatuatore di fiducia. In vacanza in Brasile, prima del rientro a lavoro con il Psg, O Ney si è intrattenuto nello studio di tatuatori professionisti di San Paolo, dove si è fatto disegnare sulla pelle una nuova opera d’arte. “Gigante per natura“, svetterà d’ora in poi sul petto dell’attaccanteche sul profilo social di Adão Rosa, suo tatuatore, si è visto alle prese con il. Lo studio di tatuatori scelto daè posto tanto gradito ai calciatori, tra i clienti del posto anche Felipe Anderson e Radja Nainggolan. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo, ...