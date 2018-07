Nexi - premiati i vincitori dell’hackathon : Milano, 20 lug. (AdnKronos) – Nel corso di Campus Party Italia, 13 team si sono sfidati per 48 ore non stop alla ricerca di nuove soluzioni e applicazioni attraverso l’uso di uno SmartPos. Dopo 48 ore non stop, l’hackathon di Nexi ha eletto i suoi vincitori. Una maratona inserita all’interno del Campus Party Italia, fiera internazionale dell’innovazione e della creatività. Più di 60 giovani tra i 19 e 35 anni si ...

Nexi - premiati i vincitori dell'hackathon : Milano, 20 lug. (AdnKronos) - Nel corso di Campus Party Italia, 13 team si sono sfidati per 48 ore non stop alla ricerca di nuove soluzioni e applicazioni attraverso l’uso di uno SmartPos. Dopo 48 ore non stop, l’hackathon di Nexi ha eletto i suoi vincitori. Una maratona inserita all’interno del Cam