Nexi | premiati i vincitori dell’hackathon

(Di venerdì 20 luglio 2018) Milano, 20 lug. (AdnKronos) – Nel corso di Campus Party Italia, 13 team si sono sfidati per 48 ore non stop alla ricerca di nuove soluzioni e applicazioni attraverso l’uso di uno SmartPos. Dopo 48 ore non stop, l’hackathon diha eletto i suoi. Una maratona inserita all’interno del Campus Party Italia, fiera internazionale dell’innovazione e della creatività. Più di 60 giovani tra i 19 e 35 anni si sono sfidati nei padiglioni di Rho Fiera Milano per il premio da 5 mila euro messo in palio da. Il primo posto, assegnato dalla giuria composta da mentor e sviluppatori di app, è andato al team dei ragazzi della Digital Advisors con una applicazione dedicata alle charity, in cui l’utente dopo aver fatto la sua donazione attraverso uno SmartPos, condivide sui social l’opera da sostenere dando visibilità ai progetti portati avanti ...