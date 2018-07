Negli Stati Uniti continuano a esserci migliaia di figli di migranti separati dai loro

MEGHAN MARKLE E HARRY/ Viaggio Negli Stati Uniti nel 2019? Il padre della Duchessa spera : MEGHAN MARKLE e HARRY, Viaggio negli Stati Uniti nella primavera del 2019? Il padre dell'ex attrice spera e continua a rilasciare interviste sulla figlia.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 05:11:00 GMT)

Vela – Campionato del mondo di Vela Giovanile - scattano oggi le prime regate Negli Stati Uniti : Sono partite le regate e grazie alla splendida termica da sud-est sono state portate tutte a termine Erano 14 anni che il Campionato del mondo di Vela Giovanile non veniva ospitato dagli Stati Uniti d’America, e per celebrarne il ritorno ci sono ben tre equipaggi a stelle e strisce in testa su nove classi. Dopo la splendida Cerimonia d’Apertura di domenica sera, ieri, lunedì 16 luglio, sono partite le regate e grazie alla splendida termica ...

Una donna russa è stata arrestata Negli Stati Uniti con l’accusa di spionaggio : Mariia Butina, una donna russa di 29 anni, è stata arrestata negli Stati Uniti con l’accusa di aver portato avanti un tentativo segreto di influenzare la politica americana. Butina viveva a Washington DC, era un’attivista a favore delle armi ed The post Una donna russa è stata arrestata negli Stati Uniti con l’accusa di spionaggio appeared first on Il Post.

WHATSAPP - AGGIORNAMENTO : NUOVA FUNZIONE NOTIFICHE/ Spuntare messaggio in anteprima : novità Negli stati : Whatspp, nuovo AGGIORNAMENTO: meno NOTIFICHE per tutti. Spuntare il messaggio dall’anteprima: ecco come fare grazie alla novità che a breve verrà introdotta nell'app(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 21:11:00 GMT)

Sbarcano i 450 migranti a Pozzallo - tutti Negli hotspot in attesa di essere smistati : È arrivata in tarda serata dal Viminale l'autorizzazione per lo sbarco a Pozzallo dei 450 migranti, dopo quella che Matteo Salvini ha definito una "vittoria politica". Già ieri erano state portate a terra le persone più fragili - donne, bambini e malati - mentre nelle prime ore della mattinata si è completato lo sbarco degli ultimi 378 a bordo delle delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex.Il ...

Cosa cambia con l'approvazione del primo farmaco a base di cannabis Negli Stati Uniti : Dopo l'approvazione della Fda del farmaco a base di cannabis, gli scienziati vogliono abbattere le barriere legali che impediscono di studiarne i composti

Cosa cambia con l’approvazione del primo farmaco a base di cannabis Negli Stati Uniti : Le barriere legali per la comunità scientifica americana di studiare liberamente le proprietà medicinali della cannabis potrebbero presto essere abbattute dopo l’approvazione da parte della Food and Drug Administration (Fda) statunitense del primo farmaco a base di cannabis. L’approvazione di Epidiolex, un antiepilettico, che si basa sul cannabidiolo (Cbd), il composto non psicoattivo della marijuana, è arrivata alla fine di giugno, ...

Centinaia di migranti detenuti Negli Stati Uniti saranno riuniti con i loro figli e rilasciati temporaneamente : Centinaia di migranti detenuti negli Stati Uniti saranno riUniti con i loro figli e rilasciati temporaneamente a condizione che indossino un braccialetto elettronico. La decisione di liberare i migranti arreStati nelle ultime settimane è stata presa dalle autorità federali dopo The post Centinaia di migranti detenuti negli Stati Uniti saranno riUniti con i loro figli e rilasciati temporaneamente appeared first on Il Post.

Intanto Negli Stati Uniti ci sono ancora migliaia di bambini separati dai genitori : L'interruzione della "tolleranza zero" sull'immigrazione non ha risolto i casi dei bambini già tolti alle famiglie, che in certi casi sono state già espulse dal paese The post Intanto negli Stati Uniti ci sono ancora migliaia di bambini separati dai genitori appeared first on Il Post.

La settimana Negli Stati Uniti - Corte suprema e Trump in Europa : Per questo la Federal Reserve continuerà con la sua politica di normalizzazione che attraverso nuovi rialzi del costo del denaro nel 2019, farà uscire gli Stati Uniti dall'era degli stimoli post ...

Cristiano Ronaldo e l’incredibile statistica in Champions League : Negli ultimi 10 anni ha segnato più gol della Juve : Cristiano Ronaldo superlativo in tutte le sue sfaccettature, in Champions League però il portoghese sembra esaltarsi ulteriormente Cristiano Ronaldo si sa, è uno dei calciatori più forti della storia del calcio e della Champions League. I suoi numeri nella competizione sono altisonanti e negli ultimi 10 anni ha vinto più di tutti nella tanto agognata Champions. Adesso che Cristiano Ronaldo sembra avvicinarsi alla Juventus, balza agli occhi ...

Si è scoperto che la famiglia di Anna Frank provò a scappare Negli Stati Uniti : Il padre di Annelies Frank, nota in Italia col nome Anna Frank, provò in due occasioni a ottenere i documenti per permettere a lui e alla sua famiglia di emigrare negli Stati Uniti. Lo ha rivelato il 6 luglio una ricerca The post Si è scoperto che la famiglia di Anna Frank provò a scappare negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Decine di incendi Negli Stati Uniti occidentali : 1 morto in California - : I roghi sono divampati in Alaska, New Mexico, Colorado, Nevada, Arizona, ma non solo. Per le autorità uno dei fattori che ha contribuito al proliferare dei focolai è l'ondata di caldo che ha colpito ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Tucson 2018 : Italia sperimentale Negli Stati Uniti : Un’Italia totalmente rinnovata nei 12 atleti al via è quella che si presenta a Tucson, USA, per la quarta prova della Coppa del Mondo di Tiro a volo. Nella località statunitense si terrà l’ultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali. Rispetto a quanto visto nelle prime prove, il DT Albano Pera ha variato la composizione della formazione azzurra. Per lo skeet, le cui due gare si svolgeranno tra l’11 ed il 13 ...