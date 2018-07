‘Ndrangheta | boss Nicolino Grande Aracri condannato all’ergastolo in appello

‘Ndrangheta - giudici : “Casa di lavoro” per il boss Rocco Papalia : ‘Ndrangheta, giudici: “Casa di lavoro” per il boss Rocco Papalia ‘Ndrangheta, giudici: “Casa di lavoro” per il boss Rocco Papalia Continua a leggere L'articolo ‘Ndrangheta, giudici: “Casa di lavoro” per il boss Rocco Papalia proviene da NewsGo.

Bordighera - neo consigliere comunale fotografato al funerale del presunto boss di ‘Ndrangheta : 3 interpellanze al sindaco : Un neo consigliere comunale immortalato mentre si trovava al funerale del presunto boss della ‘ndrangheta. Fotografie che fanno il giro del web e diventano oggetto di discussione della prima riunione del consiglio comunale appena eletto. Succede a Bordighera, in provincia di Imperia, comune che il Consiglio dei ministri aveva sciolto nel 2011 per infiltrazioni mafiose. E che due anni dopo ha visto annullato il decreto di scioglimento da ...

‘Ndrangheta : i figli dei boss che rinnegano i padri : A cu apparteni?», ossia: di chi sei figlio, nipote, cugino? A differenza della camorra, che recluta sulla strada con le «paranze», tra chi è più abile a ostentare il proprio potere, nella ’ndrangheta chi non ha legami di sangue raramente fa carriera. «La miniera d’oro inesauribile per l’organizzazione sta nella famiglia, figli e nipoti degli anziani padrini. Solo loro, discendenti diretti, hanno diritto al trono. La meritocrazia non è ben vista ...

Cosenza, ucciso presunto boss della 'ndrangheta Sibaritide

'Ndrangheta, estradato in Italia il boss Vincenzo Macrì

‘Ndrangheta : estradato in Italia Vincenzo Macrì - boss catturato un anno fa in Brasile : Rientra in Italia Vincenzo Macrì, 53enne arrestato nel giugno 2017 all'aeroporto di San Paolo del Brasile mentre tentava di raggiungere Caracas. Figlio del “boss dei due mondi”, Macrì gestiva il narcotraffico fra Sudamerica ed Europa ed è un esponente apicale della potente cosca della 'ndrangheta Commisso.Continua a leggere