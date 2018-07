NBA | battuta d’arresto per “The Process” | la free agency e non solo dei Philadelphia

sportfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) NBA, i76ers vorrebbero proseguire nel tanto agognato ‘process’ il mercato e laperò hanno decisamente deluso le attese NBA, i76ers erano attesi ad un’estate caldissima e molto importante per il futuro della franchigia, ma sembrano aver un po’ deluso le aspettative. La squadra di coach Brown, nella passata stagione, ha giocato un grande basket, superando il primo turno dei playoff perdendo poi contro Boston. “The Process” deve dunque continuare, la strada è quella giusta, ma dal mercato (sopratutto dalla) ci saremmo aspettati decisamente di più. Partiamo da ciò che hanno perso i Sixers, non certo bruscolini. Belinelli ed Ilyasova hanno lasciato la franchigia per accasarsi altrove, forse accompagnati all’uscio senza far molto per trattenerli. Tutto ciò con lo scopo chiaro di andare a ...