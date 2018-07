calcioweb.eu

: RT @RaiSport: Il sondaggio di #CALCIOeMERCATO! ?? NONOSTANTE LE SMENTITE DI #DELAURENTIIS, VI ASPETTATE UN GROSSO COLPO DAL NAPOLI? - RaiSport : RT @RaiSport: Il sondaggio di #CALCIOeMERCATO! ?? NONOSTANTE LE SMENTITE DI #DELAURENTIIS, VI ASPETTATE UN GROSSO COLPO DAL NAPOLI? - CalcioWeb : #Napoli, sondaggio sulle bufale di mercato: è polemica -

(Di venerdì 20 luglio 2018) In casatiene banco il calcio, in particolar modo si sta cercando di costruire una squadra competitiva per il tecnico Carlo Ancelotti. Nelle ultime ore è stato lanciato unsul suo canale ufficiale Twitter con l'obiettivo di decidere la "bufala" di calciopeggiore apparsa sugli organi di informazione. Con l'Hashtag "Vota la bufala" e "Stop fake news", il club di De Laurentiis, chiede di scegliere tra "Cavani al! ADL via in elicottero"; "Tra pochi giorni l'annuncio: benvenuto alDi Maria; "Verdi corre troppo veloce. Il gps e Ancelotti lo fermano". Ilha scatenato forti polemiche.