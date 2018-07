Napoli | progetto Benzema Non è un sogno impossibile

Napoli - Ancelotti : 'Convinto da un progetto innovativo - siamo competitivi' : 'Spero di essere apprezzato da subito, non ho bisogno di tempo. Conosco benissimo le aspettative dell'ambiente. So benissimo il valore del club e dei giocatori. Ho accettato volentieri questa sfida ...

Napoli - niente rivoluzione. Ancelotti dà continuità al progetto : Il temuto smantellamento dopo l'addio di Sarri non è avvenuto. Anzi, l'allenatore di Reggiolo si sta rivelando decisivo per trattenere i big, come dimostrano i casi Albiol e Hamsik

Foto di Luca Marinelli a Napoli sul set di Martin Eden - dopo Trust e Principe Libero nuovo progetto per l’attore : Luca Marinelli a Napoli: l'attore italiano è stato avvistato tra le strade dove sta girando un nuovo film. dopo l'esperienza televisiva con la miniserie Principe Libero, dedicata alla vita e carriera di Fabrizio De André, e la serie di stampo internazionale Trust, incentrata sul rapimento Getty, la star 33enne torna in Italia per un nuovo progetto. Il sito ViviCentro, riportando la news de Lo strillone, spiega che la città scelta per alcune ...

Calciomercato Napoli - l’11 stellare di Ancelotti : 5 colpi da urlo - può nascere una squadra da scudetto e Champions League - i tifosi in delirio per il nuovo progetto [FOTO] : Napoli scatenato nelle ultime ore, inizia un nuovo importante progetto con l’intenzione di essere grande protagonista in campionato e Champions League. Sembrava vicino l’accordo con Maurizio Sarri, poi il dietrofront delle ultime ore con l’allenatore conteso da Zenit e Chelsea, nelle ultime ore il presidente De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi, ieri sera vertice con Carlo Ancelotti, accordo totale raggiunto per due stagioni con opzione ...